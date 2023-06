Waarom kom je zoveel bij vanaf 35 jaar en wat kan je ertegen doen? Voedingscoach deelt 7 eettips om je vetverbrandingsoven altijd in gang te houden

“Door warme temperatu­ren heb je zo’n 80% kans op meelmotten in de voorraad­kast”: expert legt uit hoe je ze herkent én wegkrijgt

Samen met steeds warmere temperaturen duikt ook de meelmot stilaan weer op. En daarbij moet je zeker opletten als je nog een geopende zak bloem, gedroogde noten of pasta van vorig jaar hebt staan. Maar wat zijn die beestjes precies? Wat doen die in je keuken? En wat gebeurt er als je er per ongeluk opeet? We vroegen ook aan verdelger Pieter De Cooman hoe je motten uit je voorraadkasten krijgt.