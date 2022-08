Waarom je vanavond op het terras beter oplet met alcohol drinken in de zon

De zomerse temperaturen blijven aanhouden, wat betekent dat we nog steeds massaal aanschuiven bij vrienden aan de barbecuetafel met een pintje of ons installeren met een wijntje op een terras. Of is dat niet zo’n goed idee? Je hoort regelmatig dat je sneller verbrandt wanneer je alcohol drinkt in de zon, maar klopt dat ook? Onze HLN-wetenschapsjournalist Martijn Peters zoekt het voor ons uit.

Dat insmeren met zonnecrème belangrijk is, dat weten we allemaal. Maar liefst één op de vijf Belgen krijgt nog voor hij 75 jaar wordt te maken met huidkanker. Wereldwijd gaat het zelfs om zo’n 2 tot 3 miljoen nieuwe gevallen per jaar. Dat maakt huidkanker één van de meest voorkomende kankers. Een belangrijke factor in de ontwikkeling van huidkanker is de zon, en meer bepaald de ultraviolette (UV) straling ervan. Deze straling beschadigt de cellen in onze huid en veroorzaakt mutaties in het genetisch materiaal.

Ons lichaam probeert dit natuurlijk allemaal te herstellen, maar bij veel UV-blootstelling is er soms zoveel schade, waardoor dat niet meer lukt. In dat geval sterven de huidcellen af en zetten onze bloedvaten uit om de bloedstroom te vergroten, terwijl afweercellen al de ‘rommel’ in de huid beginnen op te ruimen. Het gevolg daarvan kent iedereen al te goed. Roodheid, zwelling en ontsteking, kortom: een verbrande huid. Uiteindelijk zal de zonnebrand genezen, maar enkele beschadigde cellen met mutaties kunnen het nog overleven. Het zijn die cellen die uiteindelijk huidkanker kunnen veroorzaken.

Hoe meer alcohol je drinkt, hoe meer kans dat je verbrandt?

Hoe gevoelig je bent voor een verbrande huid hangt voor een groot deel af van jouw genen. Heb je een blanke huid, lichte ogen (blauw, groen, hazel) en een lichte haarkleur, dan ben je meestal een stuk vatbaarder om te eindigen als een rode kreeft. Maar ook je gedrag speelt een rol. Zit je bijvoorbeeld veel buiten of smeer je jezelf niet in met zonnecrème, dan heeft dit natuurlijk gevolgen. Maar wat als je een frisse pint drinkt in de zon? Neemt de kans op een verbrande huid en bijgevolg op huidkanker ook toe wanneer je alcohol drinkt in de zon?

Quote Ongeveer 1 op de 5 zonnebran­den is te wijten aan het drinken van alcohol Martijn Peters

Een Israëlische wetenschapper analyseerde de data van bijna 300.000 deelnemers van de “2004 Behavioral Risk Factor Surveillance System” en kwam tot de conclusie dat mensen die alcohol dronken vaker een verbrande huid hadden. Hoe groter de hoeveelheid alcohol, hoe groter de kans op een verbrande huid. Naar schatting zou net geen 1 op de 5 zonnebranden te wijten zijn aan het drinken van alcohol. Ook andere wetenschappelijke studies bevestigen deze bevinding. Zo zagen onderzoekers dat het risico op twee soorten huidkanker, een basaalcelcarcinoom en plaveiselcelcarcinoom, toenam met 7 procent en 11 procent voor elke 10 g alcohol per dag. Wetenschappers observeerden ook meer melanomen bij personen die meer dan 20 g alcohol drinken per dag. Hoe meer je drinkt, hoe groter de kans dus.

Onvoorzichtigheid en verlaagde bescherming

Dit zou te wijten kunnen zijn aan de onvoorzichtigheid die toeneemt na een frisse pint of een wijntje. Wie een glaasje op heeft, blijft vaak langer in de zon zitten. Ook smeer je jezelf makkelijker niet of gewoon niet opnieuw in met zonnecrème. Al is dat niet de enige mogelijke verklaring. Duitse wetenschappers toonden recent aan dat alcohol ons lichaam vatbaarder maakt voor zonnebrand. Na het drinken van een glas was de hoeveelheid UV-licht die nodig is om de huid te verbranden aanzienlijk lager in vergelijking met de proefpersonen die niets gedronken hadden. Met andere woorden: wanneer je alcohol drinkt, verbrand je sneller.

Quote Na het drinken van een glas alcohol is de hoeveel­heid UV-licht die nodig is om de huid te verbranden aanzien­lijk lager dan bij wie geen alcohol drinkt. Martijn Peters

Waar dat precies aan ligt, hebben wetenschappers nog niet met 100 procent zekerheid achterhaald. Wel vermoeden ze dat er een link is met de lagere niveaus van antioxidanten, zoals carotenoïden, na het nuttigen van een drankje. Deze stoffen beschermen ons lichaam tegen de schade die UV-licht veroorzaakt. Daarnaast kunnen de bijproducten die ontstaan wanneer ons lichaam alcohol verwerkt het DNA-herstel verstoren. Wat weer voor meer beschadigde huidcellen kan zorgen. Tot slot kan alcohol zélf ook DNA-schade opleveren.

Alcohol verhoogt dus effectief de kans op het verbranden van je huid en bijgevolg het risico op huidkanker. De belangrijkste factor blijft echter blootstelling aan UV-licht. Je kan dus zeker nog genieten van een lekkere frisse pint of van wijnen, wijnen, wijnen, maar let dan extra op dat je goed beschermd bent tegen de zon. Een pintje én een zonnecrème op dat terras dus. Schol!

