Waarom je niet snel een Nutri-Score op Nutella of Italiaanse parmaham zal zien

A, B, C, D of E. Je hebt de Nutri-Score ongetwijfeld al eens gespot op je ontbijtgranen of zak chips. Het label geeft aan hoe gezond een product is. Europa wil het systeem daarom over de hele Europese Unie doorvoeren, maar dat stuit op hevig protest van onder andere de Italianen. Zij noemen de score “walgelijk en absurd”. Hoe komt dat? Onze journalist zocht het uit.

Het verhaal van de Nutri-Score leidt ons terug naar 2017. In dat jaar werd de score voor het eerst in Frankrijk doorgevoerd. Doel was om te bepalen hoe gezond een voedingsmiddel is. Het label weegt daarvoor positieve eigenschappen (eiwit, vezels en fruit) tegen negatieve eigenschappen (energie, suikers en verzadigd vet) af. Op basis daarvan krijgt een product een letter en een kleur. Donkergroen staat voor de beste voedingswaarde, rood staat voor de slechtste voedingswaarde.

Het systeem sloeg aan, en de score werd daarom doorgevoerd in zes andere landen, waaronder België. De Europese Commissie besloot vervolgens dat het tijd was om het label door te voeren over heel de Europese Unie. Het plan was om nog voor dit jaar een wetsvoorstel te lanceren. Maar dat was echter buiten de Italiaanse regering gerekend.

Quote De Nu­tri-Sco­re discrimi­neert onze topproduc­ten

Waarom is Italië tegenstander?

De Italiaanse radicaal-rechtse regering is absoluut tegen het voorstel. Zij vinden het label een wansmakelijk bedenksel. Heel wat Italiaanse producten zouden dankzij het label namelijk een slechte score krijgen. Denk bijvoorbeeld aan parmaham, gorgonzola en parmigiano reggiano. Allemaal overheerlijk en Italiaanse klassiekers, maar die producten bevatten heel wat vet en zout, en zouden dus een Nutri-Score D of E krijgen. “Het discrimineert onze topproducten, treedt eeuwenoude tradities met de voeten en doet de nationale trots wankelen”, klinkt het. Ook de Italiaanse multinational Ferrero schaart zich achter de regering. De maker van Nutella vindt het niet eerlijk dat de Nutri-Score met vaste porties van 100 gram of milliliter werkt.

Verder volgen ook landen zoals Letland, Griekenland, Roemenië en Tsjechië de denkpiste van Italië. Stuk voor stuk willen ze niet dat hun lokale producten een imagoprobleem krijgen door de Nutri-Score. Ook zijn ze niet akkoord met de manier waarop de Nutri-Score wordt berekend. De Europese Commissie neemt daarom wat gas terug. Het voorstel zal met andere woorden opnieuw herbekeken worden.

