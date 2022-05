Waarom je moet opletten met tijdens het eten te scrollen op je smartphone

Als je ‘s avonds een keer alleen moet eten, is de kans groot dat niet wat er op je bord ligt, maar wel je smartphone alle aandacht krijgt. Volgens een studie uit 2013 zou scrollen op je gsm tijdens het eten ervoor zorgen dat je té afgeleid bent van je maaltijd, waardoor je sneller bijkomt. Maar klopt dat ook? En zo ja, wat kunnen we er dan aan doen?

“Beweren dat je dik wordt alleen maar omdat je met je smartphone aan tafel gaat, vind ik te kort door de bocht", stelt diëtiste Alessia Couvreur. “Ik scrol zelf ook af en toe tijdens het eten. We zijn allemaal maar mensen en soms heb je wat afleiding nodig", vertelt ze. “Ga je zeker niet schuldig voelen als je dit leest en je jezelf herkent in het eten met je smartphone als ‘tafelgenoot’. Laten we er vooral geen nieuwe regel van maken dat een smartphone niet aan tafel mag gebruikt worden. Wel is het gewoon zo dat je meer van je eten geniet als je niét afgeleid bent. En dat is wel wat die smartphone doet: afleiden. Daardoor ben je niet meer altijd bewust bezig met wat er op je bord ligt.”

De smartphone is daarbij volgens Alessia niet het enige dat voor afleiding zorgt. “Ook tv-kijken, iets lezen of zelfs een gesprek voeren, kan ervoor zorgen dat je aandacht ergens anders zit. Dat hoeft geen probleem te zijn, behalve als het je in de weg staat om te luisteren naar de lichamelijke signalen van honger en verzadiging. Een gesprek aan tafel voeren of samen met jonge kinderen eten, haalt je focus weg van wat er op je bord ligt. En dat mag ook hé, eten is en blijft een sociaal gebeuren.”

Volledig scherm Klopt het dat we verdikken door onze smartphone? Intuïtief diëtiste Alessia Couvreur & beweegexpert Jan Seghers aan KU Leuven bespreken de impact van de smartphone op ons gewicht en onze beweeglijkheid. © RV

Signalen van honger en verzadiging

Toch zijn er volgens de diëtiste wel degelijk goede redenen om die telefoon af en toe aan de kant te laten tijdens de maaltijd. “Als er geen afleiding is, kan je bewuster eten. Je hersenen kunnen maar één ding tegelijk, als je scrolt, kan je minder genieten van wat je in je mond stopt. Door bewuster te eten, kan je voelen bij jezelf: heb ik nog honger? Voel ik me verzadigd? Smaakt het mij en geniet ik ervan? Het is misschien een grote stap om een hele maaltijd lang die dingen te denken: het kan al een goed begin zijn om drie keer in te checken. Tijdens de eerste happen die je neemt, midden in de maaltijd én erna. Probeer voor jezelf uit te maken of je nog honger hebt en vooral: hoe het zit met je verzadiging. Je mag niet vergeten dat wanneer je eet je ook mentaal verzadigd moet geraken, en dat kan alleen als je bewust ‘geniet’ van wat je aan het eten bent.”

Quote Je hersenen kunnen maar één ding tegelijk, als je scrolt, kan je minder genieten van wat je in je mond stopt Alessia Couvreur

Verder relativeert The Mindset Dietitian de impact van deze ene tafelgewoonte op een gezond leefpatroon. “Dit is maar één klein aspect dat komt kijken bij waarom mensen eventueel bijkomen. Er zijn zoveel andere dingen die een invloed uitoefenen op je gezondheid. Denk maar aan je levensstijl, je genen, je sociale leven, ... Bij intuïtief eten werken we daarom in verschillende stappen, om beetje bij beetje terug te leren luisteren naar wat je lichaam nodig heeft.”

Volledig scherm Een smartphone zorgt voor afleiding tijdens het eten, terwijl je lichaam honger en verzadiging alleen herkent als je er bewust op focust. © Shutterstock

Smartphone motiveert om meer te bewegen

Bewuster omgaan met je aandacht en dus met je smartphone is één van die stappen om dichter bij je eigen noden te staan. Dat betekent gelukkig niet dat onze smartphone alleen maar slecht nieuws voor onze gezondheid meebrengt. Zo werkte professor Jan Seghers, bewegingsexpert aan de KU Leuven, bijvoorbeeld mee aan een onderzoek naar smartphones als motivator om meer te gaan bewegen. “De mogelijkheid om zelf op te volgen hoeveel en hoe vaak je beweegt, kan helpen om je beweeggedrag te veranderen. Daarnaast kan je via bepaalde apps op je smartphone ook specifieke beweegdoelen - zoals het aantal stappen per dag - opstellen die je kan proberen behalen. Uit extra onderzoek bleek wel dat die monitoring met een smartphone best aangevuld wordt met de begeleiding van een professionele beweegcoach. Door doelen te bespreken en op te volgen met een coach namen deelnemers zich realistischere doelen voor.” Toch geen al te slecht bijkomstig effect van die smartphone.

