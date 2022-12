Waarom je geen hap door je keel krijgt als je verdriet hebt of in rouw bent

“Hugo is veel vermagerd door verdriet”, lezen we in een artikel over Hugo Sigal die in oktober zijn vrouw Nicole verloor. “Troost is soms een goed pak friet", klinkt het dan weer in een interview met Dirk De Wachter die vecht tegen kanker: eten is één van de dingen die hem daarbij soms steun bieden. Hoe komt het dat verdriet zo’n sterk effect heeft op onze eetlust? En waarom heeft de ene bij verdriet plots meer en de andere minder honger? Psycholoog Amber Van den Eynde legt uit.

Intense emoties kunnen heel wat invloed uitoefenen op ons hongergevoel. “Emotioneel eten kan verschillende vormen aannemen”, vertelt Amber Van den Eynde, psycholoog in het UZ Leuven op de afdeling endocrinologie. “Wanneer het de eetlust volledig wegneemt, spreken we van emotioneel niet-eten. Hier zijn de emoties zodanig heftig, dat er gewoon geen sprake meer is van honger. In het begin van een plots verdriet gaat je lichaam in shutdown of in shock. Dan kan het lichaam even niet focussen op die hongerprikkels. Je maag kan letterlijk dichtklappen door de sterke emoties. Zeker bij een overlijden kan dat vaak het geval zijn: hoe intenser de emotie, hoe minder mensen eten, en hoe meer de structuur in hun eetpatroon verdwijnt.”

Een andere reactie op verdriet kan het tegenovergestelde zijn. “Emotioneel eten komt veel vaker voor in de vorm waarbij mensen hun emoties gaan dempen door te eten. Als je het verloop van emoties in een grafiek zou tekenen, zal je merken dat heftige gevoelens heel snel stijgen en een hoge piek bereiken, maar traag opnieuw afnemen. Mensen willen die hoge piek zo snel mogelijk terug beneden krijgen. En soms helpt eten daarbij. Want wat blijkt? Zodra je iets in je mond steekt, registreren jouw smaakpapillen dat en krijg je een soort van shot van dopamine en adrenaline. Gelukshormonen die maken dat de emoties pijlsnel dalen. Eten lijkt in dat geval erg efficiënt om emoties niet meer te hoeven voelen.”

Quote Een tegenhan­ger van emotioneel eten is alcohol. Sommige mensen gaan hun emoties niet verwerken of demen door te eten, maar door toevlucht te zoeken in alcohol. Amber Van Den Eynde

“Een tegenhanger van emotioneel eten is alcohol. Sommige mensen gaan hun emoties niet verwerken of dempen door te eten, maar door hun toevlucht te zoeken in alcohol. Op zich is dat ook eveneens een coping-mechanisme. Emotioneel drinken bestaat dus ook. Het is in ieder geval een negatief coping-mechanisme. Als je dat blijft doen om de emoties te dempen, mond dit uit in een alcoholverslaving.”

Volledig scherm Psycholoog Amber Van den Eynde legt de impact van emoties op je eetlust uit. © rv

Copingstrategie: to feel or not to feel?

Of je nu niets eet, net veel eet, of drinkt om die emoties te verwerken: dit proces heet in de wetenschap de copingstrategie. “Hiermee verwijzen we naar de manier waarop iemand met emotionele problemen omgaat. Als je geleerd hebt dat je problemen kan verwerken door te eten, is het moeilijk om dat om te buigen naar ander gedrag.” Toch is het mogelijk om daar iets aan te veranderen volgens de psycholoog. “In de praktijk werken we vaak met een dagboek waarin mensen registreren wat ze eten, waar ze eten, bij welke emotie en welk gevoel ze dat geeft. Achteraf kijken we zo welke emotionele triggers bepaald eetgedrag of niet-eetgedrag uitlokt. Op die manier kan je mechanismen aanleren om er beter mee om te gaan.

Je speeksel verklapt hoe je met prikkels omgaat

Zien we dan dat emoties zoals verdriet de eetlust effectief doet afnemen en emoties zoals stress het omgekeerde veroorzaakt? “Dat is natuurlijk niet altijd zo", antwoordt de psycholoog. “Maar als je heftige emoties zoals rouw en verdriet compenseert door amper te eten - al dan niet bewust - dan ga je toch best rouwtherapie opzoeken. Je merkt hetzelfde trouwens in het geval van een depressie. Ofwel eten mensen niet meer en vermageren ze, ofwel eten ze net veel meer en komen ze bij.”

Quote Emotionele honger uit zich zowel fysiek als mentaal. Geest en lichaam beïnvloe­den elkaar. Amber Van den Eynde

Dat mensen in (emotionele) situaties gevoelig zijn voor prikkels van eten, is wetenschappelijk bewezen. “Als mensen eten zien, gaan ze automatisch speeksel aanmaken. Je kan het vergelijken met honden die kwijlen. In je speekzel zit een enzym dat we inslikken en rechtstreeks naar de maag gaat. De maag denkt vervolgens dat er eten zal volgen. Als je de hele tijd naar eten kijkt, of eraan denkt, ga je meer van dat speeksel aanmaken. Die emotionele honger uit zich dus zowel fysiek als mentaal. Geest en lichaam beïnvloeden elkaar. Uit onderzoek blijft dat mensen die veel gevoeliger zijn voor de prikkels van eten meer speeksel aanmaken. Dat zijn ook de mensen die een hogere kwetsbaarheid hebben voor emotioneel eten én om overgewicht te ontwikkelen, want beide factoren gaan vaak hand in hand, omdat de meeste mensen niet naar een ‘gezonde’ snack snakken.”

Wat kan je tegen emotioneel eten doen?

Wie plots veel minder of veel meer eetlust ervaart, heeft nood aan één ingrediënt: tijd. “De emotionele rollercoaster vergt tijd”, benadrukt Amber Van den Eynde. “Bij een plots overlijden van een geliefde is de persoon die achterblijft vaak in shock, zeker na een intense relatie. Rouw moet je sowieso een half jaar tot een jaar geven om het verdriet en de pijn iets zachter te voelen. Als de emoties wat gaan liggen, gaat het lichaam zichzelf herstellen en gaat de persoon in kwestie automatisch meer zin krijgen om te eten. Is dat niet het geval? Schakel dan zeker op tijd hulp in van een arts of een rouwexpert.”

