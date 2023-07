Waarom je beter niet je duim opsteekt naar de chef in Iran of liever wacht met brood eten in Frankrijk: dit is de ‘eetiquette' in verschillende (vakantie)landen

Of je nu in Barcelona of Brugge rondstruint: je ziet overal dezelfde foodketens en iedereen haalt sushi af of waagt zichzelf aan een receptje van Ottolenghi. De wereld lijkt één groot dorp, waar dezelfde (eet)gewoontes gelden. Maar niets is minder waar: elke land houdt er zijn eigen ‘eetiquette’ op na. Hoe gedraag je jezelf op vakantie aan tafel? Wat doe je wel en wat doe je vooral beter niét?

Sociale media mogen ons dan wel het idee geven dat we allemaal hetzelfde zijn: we blijken nog verrassend veel typische eigen (eet)gewoontes te hebben in vergelijking met andere landen. De etiquette in eigen land is ergens anders niet per se ook de norm, wat wel eens tot gekke misverstanden kan leiden. En dat terwijl etiquette eigenlijk het sociale verkeer makkelijker en duidelijker maakt, zodat je jezelf op eender welk moment en in eender welke situatie op je gemak voelt. Onze eigen do’s en don’ts zijn je ongetwijfeld bekend, maar als je andere oorden opzoekt, gelden er andere normen.

Geen dikke duim

Het komt er dus op aan om je te informeren, kwestie van geen slecht figuur te slaan. Of erger nog: een hele bevolking te beledigen. Je duim omhoog steken omdat je een gerecht lekker vindt in een restaurant mag bij ons een teken van aanmoediging zijn: in Iran is het een grove belediging. Zélfs al gaat die duim omhoog gepaard met een vriendelijke lach naar de chef. In India mag je dan weer in de potten komen piepen, maar wijzen naar je favoriete gerecht? Dat doe je niet met je vinger, wel met je kin.

Hou jezelf in

Ben je niet zo’n globetrotter en is Frankrijk al ver genoeg? Zelfs dan moet je op je tellen passen. Stokbrood en sla snijd je bijvoorbeeld niet. Brood breek je en bestrijk je met wat boter. Sla vouw je netjes op met vork en mes. En stort je zeker niet metéén op dat heerlijke stokbrood zodra het op tafel verschijnt. Houd jezelf in en wacht tot ook de rest van het eten gearriveerd is, als je het zoals de échte Fransen wil doen.

Bestel je een koffie of een cola aan de toog en installeer je je daarna op het terras, dan krijg je gegarandeerd eveneens verongelijkte blikken. In Frankrijk gelden immers andere prijzen afhankelijk van de plek waar je plaatsneemt. Aan de toog betaal je minder, op het terras meer. Dus nee, die Franse garçon is niet onvriendelijk tegen elke toerist, hij is er gewoon van overtuigd dat jij hem belazert. Als klant heb je hier bovendien recht op een karaf water op tafel. Dat is wettelijk geregeld, dus bestel nooit een betaald flesje water van de kaart, laat je hier niet vangen.

Stort je niet meteen op het stokbrood dat in Frankrijk op tafel arriveert, maar wacht om ervan te eten tot ook de rest van het eten op tafel staat.

Rommelig en chaotisch vs. netjes opgeruimd en stipt

Waar we in eigen land raar opkijken als er vieze servetten en gebruikte tandenstokers op de grond liggen, is dat in Spanje net een positief teken. Als die populaire tapasbar een puinhoop blijkt, betekent die rommel dat je met een goed draaiende zaak te maken hebt. Hier mag je al dat vuilnis gewoon op de vloer dumpen. Wat ook belangrijk is voor de Spanjaard: tradities! Een gerecht aanpassen is hier niet de bedoeling. Hou de tradities van het land in ere. Als je wil eten zoals thuis, kan je beter thuisblijven.

In Engeland gaat het er daarentegen een pak formeler aan toe. Logisch, hier is queuing, ook wel gekend als netjes in de rij aanschuiven, een nationale sport. Wie die regel overtreedt, wordt net niet gedeporteerd. Ook wat hun afternoon tea betreft, zijn de Britten bloedserieus. Meer nog dan gewoon een kopje thee drinken, is dit een ceremonie: een sociaal gebeuren met scones en sandwiches en stevige thee met suiker en een wolkje koude melk. Ook Duitsers houden van duidelijkheid en zijn notoir pünktlich. Te laat komen is geen optie. Niet in het restaurant waar je reserveerde en niet bij de vrienden die je uitnodigde voor een etentje.

Volledig scherm Een afternoon tea in Engeland is niet zomaar een theetje in de namiddag, wel een heus sociaal gebeuren. © Shutterstock

Geen koffie met melk na de middag

In meer zuiderse landen gaat het er ogenschijnlijk een pak relaxter aan toe, al bestaan ook daar heel wat ongeschreven regels die je, als je niet beter weet, makkelijk met de voeten treedt. En die verraden dat je geen local bent. In Italië kan je met een simpel kopje koffie even makkelijk scoren als meteen afgaan. Stel dat je, net als elke Italiaan, je koffie aan de toog van de bar bestelt en goed weet wat je wil, dan boek je instant succes.

Maar net zo plots als je in hun achting bent gestegen, kan je in de ranking van respect alweer zakken. Als je bijvoorbeeld na de middag een cappuccino bestelt in Italië, val je genadeloos door de mand: dit is een absolute no go. Je zal die espresso met gestoomde melk wel geserveerd krijgen, maar het Italiaanse respect ben je voorgoed kwijt. Ook in dit land gelden trouwens andere tarieven aan de toog, aan tafel of op het terras. Iets wat menig toerist op het San Marco-plein in Venetië pas achteraf beseft.

Volledig scherm In Italië bestel je best géén cappuccino in de namiddag: dan weten ze meteen dat je een toerist bent. © Shutterstock

Rest er nog het grote pastamysterie. In Italië is de pasta die je bestelt niét het hoofdgerecht, maar slechts een voorgerecht. Je start je menu met antipasti, waarna je overgaat naar pasta, gevolgd door het hoofdgerecht: vis of vlees. Wil je daar groenten bij, dan bestel je die best apart bij. En waar je in eigen land nog wegkomt met pasta eten met mes en vork, eet je die in Italië liefst met een lepel en vork, bij voorkeur zelfs alleen met een vork. Wie zijn pasta snijdt, wordt met zekerheid met afkeurende blik aangekeken.

Nog een extra tip: proef eerst van je pasta, en voeg daarna pas parmezaanse kaas, peper of zout toe. Om het eetfestijn helemaal af te sluiten, volgen dolci met een espresso, en om écht af te sluiten komt er daarna nog een glaasje limoncello of amaretto. Niemand heeft ooit beweerd dat je in Italië zal vermageren.

Het Verre Oosten

Trek je tot slot naar het Verre Oosten, dan moet je helemaal bij de les blijven. In China lijkt alles te mogen. Boeren, praten met volle mond, smakken, slurpen, botjes uitspuwen... Maar schijn bedriegt. Hier worden alle gerechten in het midden geplaatst en is het de bedoeling dat je overal van proeft zonder een duidelijke favoriet te hebben. En hoe lekker het ook is: laat wat restjes liggen, anders geef je de indruk dat je niet voldaan bent.

Laat in China zeker wat restjes op je bord liggen, anders denken ze dat je niet voldaan bent.

Japanners houden dan weer van warme saké. Elke keer als je beker leeg is, krijg je bijgeschonken en voor je het weet zit je in een vicieuze cirkel. Drink daarom kleine slokjes of hou het bij een simpele toost en negeer je saké verder. Ook eetstokjes kunnen voor de nodige stress zorgen. Ze vergen niet alleen wat handigheid, er hangen ook heel wat regels aan vast.

Imiteer gewoon de rest van je gezelschap. Dat is standaard een goede richtlijn. Kijk om je heen, check wat de rest van het terras of restaurant doet en doe gewoon de locals na. De beste garantie om pijnlijke uitschuivers op vlak van ‘eetiquette’ te vermijden.

