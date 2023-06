Waarom je beter geen ijskoude cola drinkt om af te koelen met de hitte

Elke dag een of meer blikjes cola (zero) zoals Roger van Damme vroeger: hoe (on)gezond is dat nu eigenlijk echt?

Chef Roger van Damme vertelde in de HLN Original ‘Mijn Dieet’ dat hij vroeger - voor hij op zijn gezondheid lette - gemiddeld zo’n 15 tot 20 blikjes Coca-Cola Zero per dag dronk. Dat frisdrank niet gezond is, weten we, maar kan het kwaad als je elke dag één of meer blikjes drinkt? Is Coca-Cola Zero gezonder dan gewone cola? En tot hoeveel blikjes beperk je jezelf best? Voedingsexpert Eric De Maerteleire legt uit.