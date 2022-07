Waarom je beter geen ijskoude cola drinkt met de hitte

Zo maak je supersnel nieuwe ijsblokjes bij voor in je drankjes

Op hete dagen snakken we naar ijsblokjes in onze rosé of cocktail, maar wat als je vergeten bent om ijsblokjes te maken: hoe krijg je ze toch snel klaar? En welke soort ijsblokken gebruik je bij welk drankje? Wetenschapsexpert Martijn Peters en ‘First Dates”-barman Bram Van Geert van Quotes Antwerp leggen uit hoe je ze best maakt en bij welke cocktail je welke soort ijsblokken serveert. “Bij een plastic ijsblokjeshouder zal het water trager bevriezen.”

