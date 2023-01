Waarom je best geen warm eten in je koelkast bewaart

Als warm eten niet op geraakt, bewaren we de restjes meestal in de koelkast. Ideaal voor de lunch of het avondeten de volgende dag. Maar warm eten in de koelkast steken, houdt ook risico’s in. Marcel Zwietering, professor levensmiddelenmicrobiologie aan de Universiteit van Wageningen (Nederland) en Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid geven tips.

“Wanneer je warme of hete voeding in de koelkast steekt, neemt de warmte in de hele koelkast toe. Het andere eten in de koelkast warmt zo mee op”, zegt Zwietering. “Warm eten verdampt ook nog, waardoor er condens onstaat in de koelkast”, voegt Van der Vossen eraan toe.

“Het is niet zo dat een pan met warm eten in de koelkast ervoor zorgt dat je van al het voedsel in de koelkast ziek kunt worden. Maar de kans op bederving neemt wel toe”, stelt Van der Vossen. “Aan veel producten kan je zien, ruiken of proeven dat ze niet meer goed zijn. Maar sommige bacteriën die voedselvergiftiging veroorzaken zijn niet waar te nemen. Voorbeelden zijn salmonella en listeria (vaak voorkomend in rauw vlees- en ongepasteuriseerde zuivelproducten, red.).”

Quote Laat je eten eerst afkoelen tot op kamertempe­ra­tuur. Bij grote hoeveelhe­den kan dat even duren.

Tot hoeveel graden moet je eten dan zijn afgekoeld?

“Wij adviseren om het eten te laten afkoelen tot op kamertemperatuur. Bij grote hoeveelheden warm eten kan dat een tijdje duren. Om het afkoelen te versnellen kan je de pan wel in een bakje of emmer met koud water zetten’’, zegt Van der Vossen.

Verder stelt Zwietering: “Je kan het eten even in de kelder of buiten zetten, als het koud genoeg is. Dan moet je het wel goed afdekken. Ook in kleinere porties gaat afkoelen veel sneller.”

Waarom moet je voedsel altijd afdekken?

“Bacteriën zitten overal in je koelkast, daarom is het belangrijk dat je je eten altijd afdekt. Producten kunnen elkaar besmetten en door voedsel af te dekken zorg je ervoor dat bacteriën niet onderling kunnen overspringen op elkaar. Daarnaast komt er veel damp vrij wanneer het eten nog warm is. Als je het niet meteen afdekt, droogt het eten uit”, stelt Zwietering.

Hoe zit het met warm eten dat je in de vriezer wil bewaren?

Volgens Vossen is de diepvries veel minder risicovol. “In een losse diepvries is de temperatuur doorgaans -18°C. Over het algemeen is dat een stuk veiliger, want er is geen bacteriegroei bij zo’n lage temperatuur. Toch is ook hier het advies om er geen warme dingen in te zetten, alleen al voor de duurzaamheid. Het kost dan veel energie om het apparaat koel te houden”, aldus Zwietering.

Lees ook: