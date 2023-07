Waarom je best écht niets eet als je bloed laat nemen bij de dokter

“Je moet nuchter zijn door twee verschillende redenen”, vertelt dokter Chantal Mathieu diensthoofd endocrinologie van het UZ Leuven. “Dat je huisarts je vraagt om ’s ochtends langs te komen, is ten eerste omwille van het circadiaanse ritme van bepaalde hormonen in je bloed. Hormonen zoals cortisol, testosteron of het groeihormoon pieken in de ochtend en zijn in de namiddag typisch lager.”

Dat je nuchter moet zijn is omdat vet- of suikerrijke voeding een impact heeft op je bloedwaarden. “Wanneer je gegeten hebt, zal je bloedsuikerspiegel stijgen – ook al heb je geen diabetes. De mate waarin je bloedsuikerspiegel stijgt, hangt af van wat je precies at. Omdat het moeilijk is daar zicht op te hebben, kiezen artsen ervoor om daar geen meting van te doen.”

Artsen hebben namelijk bepaalde definities voor welke waarden ‘normaal’ zijn. Zo is de drempelwaarde voor bloedsuiker 100 milligram per deciliter bloed. “Die drempelwaarde is natuurlijk alleen geldig als je niets hebt gegeten of gedronken. Daarnaast weten we ook wat normale waarden zijn voor het vetgehalte in je bloed. Daarmee meten we niet per se cholesterol, maar wel triglyceriden, en de hoeveelheid triglyceriden in je bloed kan hard schommelen door voedsel. De normale waarde, bij een nuchtere persoon, is minder dan 200 milligram per deciliter.”

Zeker als je de arts diabetes type 2 wil opsporen, moet je nuchter zijn op het moment van de bloedafna­me.

Wat als je wel eet voor een bloedafname?

“Als je huisarts niet weet dat je al iets hebt gegeten op het moment dat hij bloed trok, kan hij de resultaten niet juist analyseren. Hij gebruikt dan de verkeerde drempelwaarden. Het is dus heel belangrijk om eerlijk te zijn tegen je huisarts.” Als je meedeelt dat je toch gegeten hebt, hangt het van de dokter en van de situatie af of je al dan niet op een ander moment zal moeten terugkeren. “Voor een algemene bloedafname zal het misschien wel oké zijn. Maar als het echt belangrijk is dat de waarden juist zijn, zoals wanneer de arts type 2 diabetes wil opsporen, moet je wel zeker nuchter zijn op het moment van de bloedafname.”

Moet je om dezelfde reden nuchter zijn bij een operatie?

“De reden dat je nuchter moet zijn als een anesthesist je volledig in slaap brengt, heeft niets met je bloedwaarden te maken”, lacht de arts. “Als er eten of drank in je maag zit, kan dat via je slokdarm terug naar boven komen. Omdat je onder verdoving bent, bestaat de kans dat je overgeeft in je luchtweg. Daarom krijg je het advies om minstens acht uur nuchter te zijn voor de operatie. Er is trouwens nog een onderzoek waarvoor je ook nuchter moet zijn, met nog een andere reden. Bij een echo van de buik zou voedsel en lucht – want ook dat krijg je binnen wanneer je eet – in je maag en darmen een storend effect hebben op de echo.”

