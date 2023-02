Waarom hou je zo weinig bladspinazie over tijdens het koken?

“Er schiet inderdaad weinig over van je verse pak spinazie”, lacht De Meulenaer. Hoe dat komt? Daarvoor moeten we kijken naar waaruit spinazie bestaat. “Die bladversie bevat vooral bladweefsel en dat bladweefsel is grotendeels gevuld met luchtbellen. Als je spinazie gaat koken, beschadig je dat cellulair weefsel, waardoor die luchtbellen vrijkomen én uit elkaar vallen. Het gevolg daarvan is dat het volume erg afneemt. De bladeren blijven wel intact, maar de spinazie verliest zijn stevigheid en daarmee ook zijn volume. Die berg spinazie in de pan resulteert in een klein hoopje, maar in gewicht is er geen verandering, je verliest geen massa.”

Verlies je samen met volume ook voedingsstoffen?

Toch gaat het niet alleen over het verlies van volume. “Er is meer aan de hand", legt de hoogleraar uit. “Je verliest effectief ook voedingsstoffen. In wetenschappelijke context spreken we hier over ‘uitlogen’, dat betekent dat mineralen aan een vaste substantie onttrokken worden door een vloeistof. In het geval van spinazie betekent dit concreet dat 20 tot zelfs 30 procent van de aanwezige vitamine C verloren gaat wanneer je de groente wil koken. Vitamine C is een hittegevoelige vitamine, maar het verlies dat optreedt bij het koken of blancheren van de spinazie is verder ook vooral te wijten aan het feit dat de cellen openbreken, waardoor je een deel van de sappen die erin zitten verliest. En het is in die sappen dat de vitamine C vooral aanwezig is.”

Quote Wanneer je de steeltjes van de blaadjes haalt, gaat er ook wat van het sap waarin vitamine C zit verloren.

Bladspinazie afspoelen voor het koken: goed idee of niet?

Je verliest verder ook wat voedingsstoffen of vitaminen als je voor de bereiding de steeltjes van de blaadjes haalt én als je de bladspinazie afspoelt. “Op dat snijvlak gaat wat van het sap verloren, net als in het spoelwater. Op zich is dat best merkwaardig: spinazie wordt altijd als heel gezonde voeding beschouwd, maar net door de groente klaar te maken, verliest de groente een stuk van zijn voedingswaarde. Je verliest zelfs een derde tot een vijfde”, aldus de professor. “Al blijft spinazie ook gezond nadat je het hebt bereidt natuurlijk.”

Als je de spinazie in de pot of de pan steekt, hoef je die op voorhand dus niet meer noodzakelijk te wassen. “In de voorverpakte zakken die je in de winkel koopt, zit spinazie die in de fabrieken al voorgewassen is. Spinazie uit je tuin was je beter wel even. Daar kan altijd wat aarde opzitten of misschien hebben vogels er hun behoefte op gedaan.”

Zijn er nog andere groenten die slinken tijdens het koken? “Het is een fenomeen dat je ook ziet bij andere bladgroenten. Het is eigen aan bladweefsel. Een blad is heel licht en bevat van nature al wat lucht. Dat inkrimpend effect van bij bladspinazie merk je ook bij andijvie, en in iets mindere mate bij witte kool, die een stevigere textuur heeft met blaadjes die minder lucht bevatten.” Witloof en spruitjes - nochtans ook bladgroenten – slinken dan weer veel minder hard bij het bereiden. “Dat het volume hier afneemt, zijnde het minder drastisch dan bij bladspinazie heeft te maken met het feit dat witloof en spruitjes compacter zijn. De bladeren zitten in een krop of een spruitje nog allemaal samen en bevatten op hun beurt dus veel minder lucht.”

Lees ook: