Waarom het een goed idee is voor je gezondheid om na een maaltijd 2 minuten te wandelen

“60 tot 90 minuten na een maaltijd ontstaat er in ons lichaam altijd een piek in de bloedsuikerspiegel”, gaat professor De Leu van start. Hij is endocrinoloog, docent en onderzoeker verbonden aan het ASZ Aalst, het UZ Brussel en de VUB. “De vraag is daarbij of een vorm van beperkte fysieke activiteit, of zelfs gewoon even rechtstaan als je aan het werken bent voor een afvlakking van die suikerwaarde kan zorgen.”

Doorbreek je zittend leven

Het was die exacte vraag die onderzocht werd voor het wetenschappelijke magazine ‘Sports Medicine’ uit Amerika. De Leu sluit zich aan bij het concept van bewegen na de maaltijd met het doel die bloedsuiker te verlagen. “Heel positief aan deze studie is dat ze een belangrijke boodschap brengt: door aan te tonen dat zelfs een beperkte activiteit een gunstig effect heeft, kunnen we mensen makkelijker motiveren om te bewegen. Ook al is het heel kort.”

Hoe gaat het dan precies in zijn werk met die bloedsuikerspiegel? “Een uur tot anderhalf uur na de maaltijd kan je een piek in de bloedsuikerspiegel verwachten. Als je voor die tijd rechtstaat of gaat bewegen, ga je spieren aanwenden. In onze pancreas hebben we kleine fabriekjes – de eilandjes van Langehans – die getraind zijn om onze bloedsuikerspiegel tijdens die beweging zo stabiel mogelijk te houden. Op het moment dat we eten – en de suikerspiegel dus omhoog gaat – schieten die fabriekjes in gang en maken ze insuline aan. Als we gaan bewegen - dat kan gewoon rechtstaan zijn - verbruiken we suikers en hoeven de eilandjes minder insuline aan te maken. Dat is gunstig, omdat we onze fabriekjes zo minder stress geven door ze minder te laten werken. In theorie kan dat het risico op de ontwikkeling van (pre)diabetes verlagen.”

Hoelang moet je écht wandelen?

Als we ons zittend leven doorbreken, zien we effectief gunstige effecten op de bloedsuikerspiegel. Maar of twee minuten bewegen na je maaltijd voldoende is om (pre)diabetes te voorkomen, daar twijfelt De Leu aan. “Deze nieuwe studie verzamelde inzichten van zeven studies die onderzoek deden naar het effect van beweging na de maaltijd op die bloedsuikerspiegel. Ze onderzochten allemaal het effect op één dag en niet op langere termijn.

Voorts zijn er ook belangrijke verschillen tussen de studies op het vlak van leeftijd, geslacht, BMI, vooraf bestaande (pre)diabetes, manier van bloedsuikermeting, maaltijden voor en tijdens de interventie en in het bijzonder de aard, frequentie en duur van de fysieke activiteit. Zo varieerde de activiteitsfrequentie van elke 20 minuten tot om het uur en duurde de fysieke activiteit in de ene studie 2 minuten terwijl in een andere studie 30 minuten bewogen werd. Alle resultaten werden in één allesomvattende conclusie gegoten, waarop het tijdschrift kopt dat minstens 2 minuten wandelen na de maaltijd de bloedsuikerspiegel al verlaagt. Een zeer catchy titel, absoluut. En het is niet dat dit niet klopt, maar het mag wel genuanceerd worden.”

Meer beweging, meer resultaat

Eigenlijk is het eenvoudig, geeft de specialist aan. “Hoe meer je kan bewegen, hoe beter. Om het halfuur even rechtstaan van je bureau om kort te bewegen, dat lukt iedereen. De studie in ‘Sports Medicine’ toont wel aan dat een kort wandelingetje beter is dan even rechtstaan. Jawel, zelfs eentje van twee minuten. Probeer naast die kleine actieve dingen toch zo'n 150 minuten per week te bewegen. Daar is al langer wetenschappelijk van bewezen dat het in combinatie met een gezond dieet het risico op de ontwikkeling van diabetes verlaagt. Je laat dan best niet meer dan 48 uur tussen de verschillende sessies. Plan bijvoorbeeld vijf beweegsessies in van een halfuur, of drie sessies van 50 minuten. Probeer die te implementeren in je dagelijkse leven. Stel ze dus niet uit tot één lang beweegmoment in het weekend.”

En als je dan beweegt, geeft De Leu de voorkeur aan activiteiten die geen light physical activity zijn, zoals erg rustig wandelen. “Tijdens die 150 minuten mag het gerust gaan om matige tot intense beweging, waarbij het hartritme en de ademhaling omhooggaan. Goed doorstappen is met andere woorden de boodschap. Joggen is in die optiek al een stapje verder, maar hoeft niet per se. Wat ik vooral probeer mee te geven, is: die twee minuten kunnen helpen voor de vertering en misschien zelfs voor de bloedsuikerspiegel, maar alleen als je ze combineert met matige tot intense activiteit gedurende de rest van de week. Al is iéts beter dan niets.”

