Waarom heb je meteen na het sporten niet veel honger, maar de dag erna net méér?

Hoe komt het dat je na een stevige work-out vaak niet meteen honger hebt?

Britt Lambrecht: “Inspanning onderdrukt het hongerhormoon ghreline en stimuleert het verzadigingsgevoel. Daarom kun je soms intensief sporten en toch geen honger voelen daarna. Meer zelfs: als je meedoet aan een wedstrijd als de 10 Miles terwijl je lichaam het niet gewoon is zo’n grote inspanning te leveren, kan je misselijk worden. Je lichaam reageert anders als je opeens intensief gaat sporten. Om je spieren te herstellen is het belangrijk om binnen een kwartier na de inspanning toch iets te eten of te drinken. Je voelt je bovendien snel beter eens je iets binnen hebt.”

Wat eet je dan best na een intensieve sportsessie?

“Je moet vooral focussen op een goede eiwitbron", vervolgt Lambrecht. “Eiwitten zijn bouwstoffen voor je spieren en herstellen bijvoorbeeld kleine spierscheurtjes na een work-out. Ideaal na een inspanning is 20 tot 25 gram eiwitten. Zo voorkom je stijfheid en de afbraak van spierweefsel, en kan je de volgende dag eventueel opnieuw trainen. Ik raad mijn klanten vaak proteïnedrankjes aan. Omdat het over vloeistoffen gaat, lukt het beter om dat te drinken als je je misselijk voelt. Eiwitshakes van Whey bevatten ook die 25 gram eiwitten. Bij heel zware inspanningen, zoals een rit van drie of vier uur, een marathon, triatlon of zwembeurt van twee uur, neem je best een recovery shake. Als je meer een recreatieve sporter bent, is een beetje chocomelk perfect. Ook 200 gram vla of twee sneden brood met een mager beleg als kippenwit helpen je spieren te herstellen.”

Welke bevoorrading voorzie je voor tijdens het sporten?

“Isotone dranken bevatten veel koolhydraten en zorgen ervoor dat je tijdens de work-out of wedstrijd meteen je elektrolyten of zouten aanvult. Dat geeft je een energieboost. Tijdens het eerste uur van een inspanning van drie uur, kan je een isotone drank drinken en ook iets vast eten, zoals peperkoek of een energiereep. In het geval van een wedstrijd zoals de 10 miles is dat dus niet nodig. Meer naar het einde toe van een veel langere work-out toe combineer je de drank best met vloeibare voeding zoals een energiegel. Dat is een samenstelling van glucose en fructose die je lichaam goed kan opnemen om energiereserves opnieuw op te bouwen. Gebruik wel nooit iets wat je nog niet testte tijdens trainingen! Anders kan je maag moeilijk gaan doen.”

Quote Het is vooral belangrijk dat je goed let op de samenstel­ling van energie­gels, energiere­pen of isotone drank en ze uittest tijdens het trainen. Sportdiëtiste Britt Lambrecht

In winkels zoals Decathlon kan je heel wat energiegels, energierepen of isotone drank kopen, en op webshops vind je een ruimer aanbod. Het is vooral belangrijk dat je goed let op de samenstelling en ze uittest tijdens het trainen. 6D of Etixx zijn goede Belgische merken en Precision Fuel & Hydration (PFH) en Maurten zijn dan weer goede buitenlandse merken.”

Waarom krijg je soms pas ‘grote honger’ de dag nadien?

“Die grote honger krijg je vooral als je de vorige dag na het sporten je energie niet voldoende opnieuw aanvulde. Tijdens het sporten verbruik je veel energie. Als je dan bijvoorbeeld een te beperkt avondmaal eet, loop je het risico dat je de volgende dag overeet. Eén keer kan dat geen kwaad, maar als dat verschillende keren per week gebeurt, is er een kans op een gewichtstoename. De meeste sporters proberen zo’n gewichtstoename te vermijden.”

Wat eet je het best vóór het sportmoment? “Als je dagelijks sport, moet je ontbijt bestaan uit drie macro-ingrediënten: eiwitten, koolhydraten en gezonde vetten. De eiwitrijke yoghurt skyr met havermout, een stukje fruit en wat nootjes of avocado bevatten samen een goede portie van die voedingsstoffen en vormen een mooi ontbijt voor een doordeweekse, rustige dag voor een recreatieve sporter. Ben je echter van plan om je drie uur lang zwaar in te spannen, dan eet je best nog wat brood, pasta of aardappelen voor extra koolhydraten. Hoe groot die extra portie moet zijn, verschilt van persoon tot persoon. Voor een wielerwedstrijd rekenen we op drie gram koolhydraten per kilogram lichaamsgewicht, maar dat is al erg veel voor de meeste mensen.” “Het is echt heel belangrijk dat je drie uur voor het sporten je hoofdmaaltijd at – je ontbijt of middagmaal dus – en een uur voor je begint nog een bron van koolhydraten. Ongeacht of het sportmoment een, twee, of drie uur gaat duren. Uit koolhydraten haalt je lichaam energie. Een goede portie is dan ongeveer 30 gram en je kan daarvoor een pannenkoek eten, een pakje Sultana-koekjes, een Meli-honingkoek of brood met confituur. Gedroogd fruit is ook erg goed. Veel mensen eten vijf dadels of een handje rozijnen. Twee sneetjes peperkoek vormen ook een heel zuivere bron van koolhydraten, goed voor zowel een korte als een lange inspanning. Eet het wel minstens een uur vooraf, anders zou het later op je maag kunnen liggen.”

