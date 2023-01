Waarom drinken we altijd fruitsap op recepties? 5 cateraars aan het woord:“En dat terwijl het een aanslag op je maag is”

Als je deze week een nieuwjaarsreceptie op de planning hebt staan, is de kans groot dat ze je op de receptie cava, champagne of fruitsap aanbieden. Maar waarom is fruitsap altijd de enige non-alcoholische variant? En zijn er écht geen andere alternatieven? Onze journalist vroeg het aan cateringbedrijven over het hele land en ging op zoek naar de ideale tegenhanger.

De zoete sinaasappel - het hoofdingrediënt in ons geliefde fruitsap - komt oorspronkelijk uit Azië. ‘Sina’ is het oude woord voor China, waar de naam ‘sinaasappel’ uit voortkwam. In de 16de eeuw werd de sinaasappel door Portugese ontdekkingsreizigers naar Europa gebracht. De vrucht was ideaal om verfrissende drankjes van te maken, die ook nog eens boordevol vitamine C zitten. Tot op de dag van vandaag drinken we al eens graag een glaasje fruitsap, maar waarom openen wij bijna élke babyborrel, elk trouwfeest of elke verjaardag met een glaasje sinaasappelsap als we (die dag) niet drinken?

Quote Misschien heeft het iets te maken met de feestelij­ke cocktail ‘mimosa’, die bestaat uit cava én fruitsap. Op recepties worden die gesplitst. Kristof Royackers, cateraar

Bij cateringbedrijf Food Factory in Leuven serveren ze het fruitsap vanuit een vaste gewoonte. “Wij starten zo goed als altijd met fruitsap en cava”, klinkt het. “Fruitsap is lekkerder dan water en ziet er net dat tikkeltje feestelijker uit dan een cola. Het is gewoon een traditie die al jarenlang meegaat.” Cateraar Kristof Royackers uit het Limburgse Hechtel-Eksel volgt diezelfde redenering. “Het is inderdaag gewoon een klassiek gegeven in ons land. Waarom we dan juist kiezen voor fruitsap als non-alcoholische drank? Ik denk dat het iets te maken kan hebben met de ‘Mimosa’. Die cocktail maak je met fruitsap en cava. Misschien zijn we zo ooit op het idee gekomen om de twee dranken te scheiden en ze apart aan te bieden op recepties.”

Zijn er geen alternatieven voor fruitsap?

Bij traiteur Omnibus uit het Antwerpse Kontich vinden ze in mocktails - cocktails zonder alcohol - een perfect alternatief. “Water was geen optie voor ons”, vertelt zaakvoerder Anja Van Moer. “Dat is niet feestelijk genoeg wanneer je iets te vieren hebt. Daarom kiezen we voor mocktails op basis van fruit. Zo serveren we er bijvoorbeeld eentje met ananas en limoen, en eentje met rode vruchten.”

Cateraar Kelly De Kok uit Gent heeft fruitsap zelfs definitief verbannen van recepties. “Geen idee waarom iedereen altijd fruitsap serveert, maar ik vind het in ieder geval veel te zwaar om zo’n feest mee te openen. Het is een aanslag op de maag. Bij recepties serveer ik daarom een lichter alternatief, dat is bijna altijd sap van merlotdruiven gemixt met tonic. Een echte aanrader.”

Quote Fruitsap ligt véél te zwaar op te maag als opener, een lichter alterna­tief is een beter idee als je erna nog moet eten. Kelly De Kok

Ook Marie en Kaat Claessens van het bedrijf ‘The Mocktail Club’ snappen de kritiek. Ze startten hun eigen mocktail-merk omdat Marie intolerant is aan alcohol en haar ding niet vond in het beperkte aanbod vol fruitsap. Fruitsap bevat heel veel suiker en scherpt je honger niet bepaald aan”, aldus Kaat. “Het vult je maag in plaats van dat het je smaakpapillen openzet voor wat nog komt. Met een beetje meer creativiteit is er zo veel meer mogelijk om er iets feestelijks van te maken.” De twee zussen raden daarom bijvoorbeeld een nectarine en oregano mocktail aan. “Deze drank heeft een lichtzoete, kruidige smaak en een heerlijke mediterraanse geur. Het kruidige van de oregano past smakelijk bij het zoete van de nectarines.” Weg met de fruitsap dus: tijd voor sap van merlotdruiven met tonic of een mocktail van nectarine en oregano. Cheers!

Recept: nectarine en oregano mocktail Volledig scherm Nectarine en oregano mocktail © The Mocktail Club Ingrediënten voor 1 mocktail • 100 ml water

• 1 theelepel earl grey thee

• Enkele takjes verse oregano

• 1 limoen

• 1 zakje vanillesuiker

• 1 theelepel honing

• peper en zout

• 1 rijpe nectarine of perzik

• Ijsblokjes

• Eetbaar bloemetje Zo maak je het Verwarm 100 ml water tot 60 graden en voeg 1 theelepel Earl grey thee toe, laat een kwartier trekken. Voeg 10 blaadjes oregano, sap van 1 limoen, 1 theelepel vanillesuiker, 1 theelepel honing, snuifje & peper en zout samen en stamp het los met een cocktailstamper zodat alle smaken goed vrijkomen. Mix een halve perzik/nectarine met de afgekoelde thee. Voeg alles samen in een cocktailshaker en voeg 3 blokjes ijs toe. Shake it! Vul een glas met ijsblokjes, zeef de mocktail in het glas en garneer met een takje oregano en een eetbaar bloemetje

