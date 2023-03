Waarom die tas koffie je ook slaperig kan maken (en hoe je dat makkelijk kan vermijden)

Is boodschap­pen doen op de markt goedkoper dan in de supermarkt? HLN test uit: “Op dit tijdstip van de markt kan je écht zotte koopjes doen”

In tijden waarin de inflatie op een voedingscrisis uitdraait, is het interessant om af en toe stil te staan bij wat je in je winkelkar smijt. Vaak hoor je dat je om te besparen je boodschappen beter op de markt gaat doen, maar is het daar echt goedkoper? HLN Eten nam de proef op de som en kocht 15 dezelfde producten op de lokale markt én in Lidl, de goedkoopste supermarkt voor huismerken volgens Testaankoop. Waar betaal je het minst? En krijg je voor de laagste prijs ook de beste kwaliteit?