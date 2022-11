Waarom die pizza of ‘happy meal’ je minder ‘happy’ maakt dan je denkt

Krijg je een vitaminete­kort als je vegan eet? En mag je nog kaas eten? 5 feiten en fabels van elkaar gescheiden voor World Vegan Day

Op 1 november is het World Vegan day en met die dag start meteen de Try Vegan-challenge die nog loopt tot en met 30 november. Een maand waarin we aangemoedigd worden om een keertje in de week plantaardig te eten. Volgens onderzoek eet bijna 1 op de 4 Belgen wekelijks één vegan maaltijd. Maar hoe begin je daaraan? En loop je dan geen vitaminetekort op? We delen tips en scheiden vijf feiten van fabels. “Het is veel minder ingewikkeld dan je denkt.”

8:01