Waarom collageen in je koffie tegen rimpels géén goed idee is

Collageen wordt vaak getipt als hét middeltje om rimpels tegen te gaan . Veel mensen doen daarom ‘s ochtends een schepje collageen in hun koffie om zo de stevigheid, soepelheid en elasticiteit van de huid te bewaren. Maar klopt het wel dat collageen dit effect heeft? En wat is het effect van de cafeïne op deze stof?

Mensen betalen een godsvermogen voor het wegwerken van rimpels. De methodes zijn bekend, maar een goedkope, natuurlijke vervanger is door velen gewenst. Sommige fanatiekelingen doen om die reden collageen in hun koffie. Collageen is een eiwitstructuur in ons lichaam, in de volksmond bekend als bindweefsel. Het houdt ons sterk en soepel. “Je haar en nagels zijn ervan gemaakt, maar ook je pezen", vertelt voedingsonderzoeker Guido Camps van Wageningen University. “En het zorgt ervoor dat je huid elastisch is. Bijna alles wat structuur geeft aan je lichaam, los van je spieren en botten, is een vorm van collageen.”

Dat het innemen van collageen zou ­helpen je huid te verbeteren of te ‘ver­jongen’ is dus geen al te gekke gedachte. Er zijn zelfs een paar onderzoeken te vinden die een klein effect lijken aan te tonen. “Maar dat gaat slechts om een paar kleine, losse studies: het is nog niet zeker en het is de vraag of die effecten blijvend zijn. Hoe dan ook gaat het om een minimaal verschil.”

In eten of in koffie: een goed idee?

Dat mensen collageen door hun eten gooien, kan geen kwaad volgens de expert. Het is immers een natuurlijk eiwit, en daarbij redelijk smakeloos. “Het is wel een dure uitgave, want ons lichaam maakt collageen zelf aan op basis van eiwitten in onze voeding. Bijvoorbeeld als je vlees, vis of bonen eet. De industrie haalt de supplementen vooral uit dieren. “Daarom staat altijd op de verpakking: collageen op basis van vis, of collageen op basis van rund.”

De meest voorkomende manier waarop mensen het gebruiken, is door het supplement toe te voegen aan koffie. Een goed idee? “Wellicht niet de beste keuze”, aldus Camps. “Als je het in hete koffie gooit, maak je alle eiwitten kapot, dus ook de structur van de collageen. Net zoals bij het koken van andere producten stollen de eiwitten in de pan.”

