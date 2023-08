Waarom blijven garnalen uit de supermarkt langer goed dan verse garnalen?

“Garnalen hebben, net zoals andere visproducten, een lossere weefselstructuur”, zegt Geertrui Vlaemynck van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). “Er zit veel water tussen de vezels van een garnaal. Die lossere structuur, hun opbouw en hun samenstelling zorgen ervoor dat garnalen sneller bederven dan bijvoorbeeld een stuk fruit of vlees.”



Bovendien is het product niet steriel, want vissers koken de garnalen heel kort en koelen ze daarna in zeewater. “Zo komen er opnieuw een extra aantal micro-organismen terecht op het product. Die zorgen ervoor dat je gekookte en met zeewater gespoelde garnalen zonder bewaarmiddelen hooguit twee dagen kan bewaren.”

Bewaarmiddelen

Het merendeel van de garnalen in onze supermarkten wordt gepeld in Marokko of Polen. Ze leggen dus een hele weg af, die enkele dagen in beslag neemt. Daarom is het noodzakelijk om de houdbaarheid te verlengen. “Daarvoor zijn verschillende technieken. Je kan ze opsplitsen in drie groepen: micro-organismen doden, ze van het product spoelen, of hun groei vertragen. Een hittebehandeling leent zich voor het doden van micro-organismen, terwijl de bekendste manier om de groei van micro-organismen te vertragen koeling is. In de frigo groeien de beestjes niet of heel traag. Andere voorbeelden zijn water reduceren of uit het product halen, of een zuur toevoegen.”

Een mogelijke manier om ervoor te zorgen dat je garnalen langer kan bewaren, is door zuurstof uit de verpakking te halen. Geertrui Vlaemynck

“Ook een optie is om zuurstof uit de verpakking te halen. Een groot deel van de micro-organismen heeft zuurstof nodig om te groeien. Daarnaast worden aan garnalen die je in de viswinkel of supermarkt koopt vaak bewaarmiddelen toegevoegd. Dat gebeurt al heel vroeg in de keten. Klassieke bewaarmiddelen voor garnalen zijn benzoëzuur, eventueel aangevuld met melkzuur – dat relatief zacht is van smaak – of zouten als benzoaten. Slechts enkele handelaars voegen geen bewaarmiddelen toe. Je kan dat nagaan op de verpakking.”

Langer garnalen bewaren in de toekomst?

Sinds kort vind je ook garnalen in de rekken die behandeld zijn met hogedrukprocestechnologie, waardoor er minder bewaarmiddelen nodig zijn. Maar dat gebeurt nog niet op grote schaal. ILVO ondernam al enkele testprojecten.



“Zo bekijken we de mogelijkheid om garnalen levend aan land te brengen en ze dan pas te koken, of ze te spoelen met steriel water. In dat laatste geval kan je garnalen misschien wel tien tot veertien dagen bewaren. Ingevroren kan je garnalen ten slotte drie maanden lang bewaren, als je ze snel invriest bij een zeer lage temperatuur. Bewaar je ze langer dan dat, dan kan er chemisch bederf optreden en dat komt de smaak niet ten goede.”

