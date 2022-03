Waarom bakken we best altijd met bakpapier? En kan het ook zonder?

We hebben het allemaal al weleens voorgehad: je bent je aan het verlekkeren op het bakken van een cake en beseft plots dat je geen bakpapier in huis hebt. Paniek! Of heeft dat gebak toch nog een kans op slagen zonder het bakpapier? Hebben we echt altijd bakpapier nodig om die taart of cake te bakken of kan het gerust eens een keertje zonder? We stelden de vraag aan Holland Bakt-winnaar Rutger van den Broeck en meesterpatissier Hiljo Hillebrand.

Laten we beginnen bij het begin. Wat is eigenlijk het nut van bakpapier en waarom vermeldt elk bakrecept deze benodigdheid als een onmisbaar bakaccessoire? “Het voornaamste nut van bakpapier is dat je product niet blijft plakken”, klinkt het bij de Nederlandse Holland Bakt-winnaar Rutger van den Broeck. “Natuurlijk kan het zonder, maar het scheelt veel frustratie voor als je bijvoorbeeld brownies of een cake uit de bakvorm wil krijgen. Ondanks dat er bakvormen zijn die een anti-aanbaklaag hebben, kan er altijd een hoekje blijven plakken wanneer je het gebak uit de vorm haalt, wat zonde is.”

Quote Met bakpapier krijg je al je gebak veel makkelijk uit de bakvorm zonder dat het blijft plakken

“A ls je bij een cakevorm een stuk bakpapier in de lengte legt waarbij je aan beide lange zijkanten een stuk papier laat uitsteken, dan heb je zowel de bodem als de twee lange zijkanten met bakpapier bekleed. Wanneer de cake uit de oven komt, kun je hem met bakpapier en al in één keer makkelijk uit de cakevorm tillen door aan die twee stukken bakpapier te trekken. Dan hoef je dus niet moeilijk te doen door je bakvorm om te keren en dan je cake nog eens om te keren. Hetzelfde geldt natuurlijk voor een brownievorm. Met een springvorm leg ik het papier gewoon op de bodem. Je legt er een los stuk in en dan klik je de springvorm errond. Het bakpapier steekt dan uit aan de buitenkant, maar dat maakt niet uit.”

Bakvorm invetten

Bakpapier in huis hebben is dus één belangrijk ding. Ook je bakvorm op voorhand invetten zou van belang zijn. “Wanneer je die bakvorm op voorhand al invet, zorgt dat ervoor dat je bakpapier goed aan de bakvorm blijft plakken”, aldus Rutger. “De twee kortere kantjes en de hoeken moet je sowieso invetten, want daar komt geen bakpapier. Als je de bodem aan de zijkant invet, blijft het bakpapier er lekker tegenaan plakken en dan komt er geen cakebeslag tussen de vorm en je bakpapier. Als je een los stuk bakpapier in de vorm legt, gaat het altijd nog een beetje ‘bollen’ omdat het van een rol af komt. Dan zal je net zien dat er wat beslag tussen geraakt en dat is zonde. Een beetje boter kan dus geen kwaad.”

Quote Voor broodpro­duc­ten gebruik je sowieso beter geen bakpapier, voor banketpro­duc­ten dan weer wel omdat er meer suiker en vet inzit

Volgens meesterpatissier Hiljo Hillebrand is dat invetten van een bakvorm wat ervoor kan zorgen dat je dat bakpapier misschien toch niet nodig hebt. “Heb je een bakvorm met een anti-aanbaklaag, dan hoef je volgens hem niet per se bakpapier te gebruiken. “Bakpapier zorgt voor de mooie strakke rand van je product, maar olie, boter of spray zorgt er net als bakpapier voor dat je product makkelijk loskomt. Als je een nieuwe bakvorm vanaf het begin al invet, hoef je nagenoeg geen bakpapier te gebruiken. Ga trouwens ook nooit met scherpe materialen langs je bak- of springvorm. Als die kapot is, kun je zoveel invetten als je wil, maar dan blijft het product sowieso plakken en moet je toch bakpapier gebruiken. Bij een oude bakvorm gebruik je beter wél altijd bakpapier, omdat de kans dat die al beschadigd is veel groter is. Dan komt het gebak minder makkelijk los.”

Heb je echt geen bakpapier in huis? Dan kun je je bakvorm dus beter extra goed invetten met boter of een bakspray. Je kunt het dan ook altijd met een beetje bloem bestuiven. Doe dit met een theezeefje en wat bloem, dat je over de vorm bestuift. Schud vervolgens de overtollige bloem die niet blijft plakken weg uit de vorm. Voor broodproducten gebruik je meestal beter smeermiddel in plaats van bakpapier”, sluit Hillebrand nog af. “In banketproducten zit vaak meer suiker en vet, waar bakpapier dan weer meer geschikt voor is.”

Lees ook: