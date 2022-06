Waar zijn De Leukste Zomerbars in jouw buurt? Vind en beoordeel ze hier

"Het is precies sushi, maar dan goedkoper": waarom zijn pokébowls zo populair?

Rond, fris en perfect om je Instagram mee te pimpen: we hebben het natuurlijk over de pokébowl. Het aantal restaurants dat ze maakt, schoot de afgelopen vijf jaar in ons land als paddenstoelen uit de grond. Waarom doet de Hawaïaanse specialiteit het zo goed? En wat mag niet ontbreken in een bowl? We passeerden bij drie pokézaken. “Ik werd omvergeblazen door de heerlijke marinades bij de vis.”

16 juni