Waar heeft de cocktail ‘pornstar Martini’ zijn naam te danken? En waarom is hij plots weer zo populair?

Als er één foodtrend is die deze zomer opvalt, dan is het wel de revival van retro-cocktails . De pornstar martini lijkt daar dit jaar bij naar voor te treden. Al is dat zeker geen niéuw drankje. Hoe komt het dat deze plots opnieuw zo populair is? Hoe maak je hem makkelijk zelf? En hoe kwam hij aan zijn naam? Bartender Yuni Herremans van Bistro Monroe en horeca-ondernemer Kasper Stuart leggen uit.

Het is een trend die bartenders en mixologists opmerken: de Pornstar Martini is aan een echte revival bezig dit jaar. Meer nog: hij is populairder dan ooit. “Na de mojito en espresso martini - twee absolute toppers op de cocktailkaart is nu de pornstar martini de échte ster van de bar”, vertelt Yuni Herremans, Head Bartender bij Bistro Monroe in Antwerpen. “Niet onbegrijpelijk”, vindt hij. “Het is een erg toegankelijke cocktail. Iedereen lust hem, want mensen houden van de combinatie zoet, fruitig en romig. De passievrucht geeft het een exotische toets.”

De cocktail staat in Bistro Monroe niét op de kaart, maar ze krijgen er wel ontzettend veel vraag naar. “En dan maken we hem wel natuurlijk”, lacht hij. “Wel serveren we een gelijkaardige cocktail die we de ‘chique madam’ gedoopt hebben. Een heerlijk bruisende, fruitige en lekkere, zoete creatie met wodka, passievrucht, vanille en cava. We geven hem onze eigen touch.”

Volledig scherm Chique Madam © Bistro Monroe

Vanwaar komt de cocktail én zijn succes?

De cocktail - die amper vier ingrediënten telt - werd bedacht in de vroege jaren 2000 in Londen door Douglas Ankrah. Veel Britten bestempelen de ‘Pornstar’ sindsdien als hun favoriete alcoholische drankje, en nu duikt het drankje met vanille vodka, eiwit, passievrucht en limoensap ook bij ons in de cocktailbars en terrasjes opnieuw talrijk op.

Waar dat nieuwe succes vandaag vandaan komt? “De originele cocktail komt met een passievrucht die je kan uitlepelen en een shotje cava of prosecco. Op die manier wordt het drinken van een cocktail een beleving of zelfs een ritueel”, klinkt het bij Yuni.

Horeca-ondernemer en conceptontwikkelaar Kasper Stuart trekt het succes nog breder: “We merken in al onze zaken dat de ‘ultra classics’ in de lift zitten. Mensen kiezen tegenwoordig bijvoorbeeld sneller voor champagne in plaats van cava, omdat het prijsverschil kleiner steeds kleiner is. Het leven is duurder geworden en als mensen op restaurant gaan willen ze écht genieten. Dan mag het vaak ook ietsje meer zijn. Daardoor zien we ook dat de jonge garde sinds kort terug meer openstaat voor cocktails, terwijl die voordien eerder voor een glaasje wijn of biertje kozen. Een Pornstar Martini is dan bijvoorbeeld een toegankelijke keuze.”

Volledig scherm Zaakvoerder Kasper Stuart © Tessa Kraan

Vanwaar komt de naam?

De benaming doet klanten vaak het schaamrood op de wangen en ietwat rode oortjes krijgen wanneer ze ‘m bestellen. Vanwaar heeft de cocktail zijn porno-reputatie? Bedenker Douglas Ankrah gaf z’n cocktail eerst de naam ‘Maverick Martini’, maar al snel bleek dat die naam de lading niet dekte. Ankrah wilde hem noemen naar iets wat volgens hem de ideale barscène zou moeten voorstellen: gedurfd, sexy en speels. Bovendien vond Ankrah de cocktail er zo sexy uitzien dat een pornoster hem zou drinken.

Al zijn er ook andere theorieën. Zo ontstond intussen de legende dat mannen die vroeger naar de ‘meisjes van plezier’ gingen, verplicht waren ‘hun meisje’ een glaasje champagne te trakteren. Tot er een man een cocktail met passievrucht bestelde waar een shotje champagne bij hoorde, en de pornstar Martini was geboren.

‘Martini’ verwijst naar het glas waaruit de cocktail wordt gedronken en heeft qua smaak niets te maken met de wereldberoemde Martini, die eerder bitter van smaak is.

Hoe maak je de cocktail zelf?

Volgens Yuni kan je de pornstar Martini makkelijk zelf thuis maken. “Veel drankmerken spelen in op de trend en lanceren kant-en-klare pakketten, maar je vindt alle ingrediënten evengoed gewoon in de supermarkt. Het basisrecept is simpel: passeivrucht, woda, limoensap en vanille.

“Vul een cocktailshaker met ijsblokjes, passievruchtenlikeur (of sap), vanillewodka en eiwit. Na het schudden giet je de cocktail door een zeef. Omwille van het eiwit krijg je een mooi schuimlaagje. Serveer met een halve passievrucht op het schuimlaagje én een shotje prosecco of cava in een glaasje ernaast.”

