Waar eet ... Willy Sommers? “Hier kom ik voor de beste Vlaamse klassiekers zoals burgers of vol-au-vent”

Klavervier • Lennik

“Dit is mijn stamrestaurant. Het bevindt zich op minder dan 500 meter van mijn deur. Ideaal, want zo kun je voor de maaltijd al eens een aperitiefje extra drinken, hé? De kaart is niet overdreven uitgebreid, maar de pure gerechten met respect voor de seizoenen zijn wel vers gemaakt. Traditiegetrouw bestel ik hier de ‘Scampi Klavervier’: dat zijn scampi’s met fijne groentjes in een saus die getomateerd én geflambeerd is. Ook mijn zoon Luka eet hier steevast hetzelfde: kipfilet met kroketten en pepersaus. En zeggen dat dit gerecht niet op de kaart staat. De garçon wéét het ook al wanneer hij onze bestelling opneemt. ‘Luka, voor jou hetzelfde zeker?’, lacht hij dan.”

Ferment • Lennik

“Hier geniet je in een trendy kader van artisanale bieren en een kwalitatief glas wijn, maar ook van sharing food en Vlaamse klassiekers zoals burgers of vol-au-vent. Vlakbij heb je ook sterrenrestaurant Sir Kwinten, maar daar moet je weken en soms zelfs maanden op voorhand reserveren. Door mijn drukke agenda is met mijn gezin op restaurant gaan vaak een beslissing die last minute genomen wordt.”

Leo’s & Ben’s • Ternat

“Wij gaan eigenlijk altijd bij bevriende restauranthouders eten en dat is in deze zaak — uitgebaat door Leo en zijn partner Benyamine — niet anders. Op de menukaart van deze gerestaureerde boerderij vind je eenvoudige, maar lekkere gerechten zoals balletjes in tomatensaus, stoofvlees en witte pens met appelmoes en frietjes.”

De Kruier • Knokke-Heist

“Onder de windmolen van het pittoreske polderdorpje Ramskapelle, een deelgemeente van Knokke-Heist, kun je terecht voor Belgische klassiekers. Dit restaurant met open keuken heeft ook een prachtig terras en mooi onderhouden tuin. Meestal bestel ik hier kabeljauw, tarbot met mousselinesaus en gekookte aardappelen of slibtongen. Met het ouder worden, eet ik alsmaar minder vlees en kies ik vaker voor dagverse vis.”

Loanton • Affligem

“Dit is niet zomaar een brasserie! Het is een verfijnd restaurant met een loungebar en verwarmd terras. Van cocktails tot een dame blanche: hier worden je smaakpapillen verwend. Telkens wanneer ik hier ben, loop ik bekenden tegen het lijf. Zanger Sergio is hier bijvoorbeeld ook kind aan huis. Dat zorgt uiteraard telkens voor wat extra gratis entertainment bij de maaltijd!’ (knipoogt)

Luuma • Marbella (ES)

“De jaarovergang hebben mijn gezin en ik gevierd in Marbella. In dit beach restaurant kun je heerlijk tafelen met de voeten in het zand. Op het menu prijken onder meer Belgische garnaalkroketten en een rice bowl met tonijn of zalm. En de eigenaars spreken Nederlands. Dat maakt dat je je hier onmiddellijk thuisvoelt.”

El Mirador • Tenerife (ES)

“Voor lekker eten én ambiance moet je hier zijn. Wanneer het zwaarste van de shift voorbij is, komt de chef — met zijn koksmuts nog op — zingen in de zaak. Wanneer hij z’n longen open zet brengt hij Spaanse en Italiaanse klassiekers, maar evengoed toppers zoals ‘Tiritomba’ ten gehore. Het feit dat de zingende chef ook beantwoordt aan het clichébeeld van een kok — inclusief buikje — zorgt alleen maar voor extra sfeer & gezelligheid.”

