Waar eet ... VTM-sportanker Lies Vandenberghe? "Ik ben het gelukkigst met een pak friet met stoofvleessaus van hier"

Gedaan met klonteren­de sauzen, maar investe­ring van 1000 euro waard? Chef Dennis Broeckx over waarom een Thermomix (g)een plaats verdient in je keuken

Geen zin meer in kramp in de arm omdat je een eiwit moet opkloppen of omdat je een berg groenten moet snijden? Dan is een keukenrobot waarschijnlijk jouw heilige graal, of toch al zeker die van chef Dennis Broeckx van l’Epicerie du Cirque in Antwerpen: “ik ken geen enkele chef of hobbykok die er geen heeft”, klinkt het. Wat kun je er dan allemaal precies (niet) mee? En hoe weet je welk toestel je geld waard is? Dennis zoekt mee naar alle antwoorden én deelt 2 recepten om klaar te maken met de keukenmachine.

25 februari