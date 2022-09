Waar eet presentator Thomas Vanderveken? “Op maandag betaal je hier voor een Stella van het vat maar 1,5 euro”

“Het snackgehal­te is gelijk aan dat van een cervela uit de frituur": wat is een corndog en waarom wil je deze worst op een stokje geproefd hebben?

Of het nu op TikTok of Instagram was, in de straten van Antwerpen, Gent, Leuven of Amerika: misschien zag je al wel eens hotdogs op een stokje passeren. Na de gewone hotdog maakt deze ‘corndog’ zijn opmars als nieuw streetfood. Maar wat is het precies? The Messy Chef, Jelle Beeckman legt het uit en deelt een recept om er zelf eentje te maken. “De Koreaanse versies zijn nog cooler dan de Amerikaanse.”

16 september