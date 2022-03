Waar eet... journaliste Lisbeth Imbo? “Deze pannenkoeken zijn de beste, precies die van mijn mama”

“Sterrenrestaurants dwingen je vaak in het keurslijf van een menu met een minimum aantal gangen. Bovendien is voor álle tafelgasten de keuze hetzelfde. Daar hou ik niet van”, vertelt ‘De zevende dag’-anker en journaliste Lisbeth Imbo (46). “Soms heb ik gewoon zin in een goed glas met wat bar bites.” Aan die laatste wens voldoen haar 7 favoriet eetadressen zeker, met stad Gent in de glansrol.

Yalo • Gent

Volledig scherm In het nieuwe boetiekhotel Yalo in Gent kun je terecht voor een kleine of grote honger op elk uur van de dag. © Alexandre Van Battel

“Slapen, eten en drinken kan sinds kort ook in dit boetiekhotel. Dankzij de city vibe die hier heerst kun je hier ook op onchristelijke uren nog je kleine of grote honger stillen. Zowel subtiele genieters als volbloed Bourgondiërs komen hier aan hun trekken dankzij een uitgekiend food & drinks-concept met een tikkeltje rock-‘n-roll. Hier geniet je in het gezelschap van een goed glas van bar bites en sharing plates zónder dat je een fortuin kwijt bent. De eigenaars hebben met Nobel trouwens een eigen wijndomein in Lochristi. Sinds corona heb ik — door in eigen land op citytrip te gaan — ook de Belgische wijn omarmd. In het verleden was ik sceptisch, maar we schenken steeds vaker thuis wijn uit van Belgische domeinen zoals Genoels-Elderen, Oud Conynsbergh of Nobel.”

Alice • Gent

Volledig scherm In Alice serveren ze volgens journaliste Lisbeth Imbo de beste pannenkoeken ooit: ze zijn niet te zwaar en te dik. © RV

“De beste pannenkoeken van Gent? Die eet je in deze tearoom. Uitbaters Eric & Thip zijn al een kwarteeuw een begrip in Oost-Vlaanderen. Het interieur van het statige herenhuis straalt een schitterende grandeur uit. En niet alleen de aankleding is retro, want ook de menukaart staat garant voor smaken van toen. In de meeste horecazaken vind ik de pannenkoeken zwaar en dik. Bij Alice smaken ze echter zoals mijn mama ze maakt: licht en luchtig, waardoor je er met gemak twee kunt opeten. Om de hoek — in de Sint-Michielsstraat — is er ook hun gelijknamige winkel. Hier ben je op het goede adres voor de lekkerste eclairs van de Arteveldestad. Wanneer ik jarig ben en mijn vrienden wil verwennen, bestel ik hier mijn ‘choukes’.”

Revue • Gent

Volledig scherm Voor journaliste Lisbeth Imbo is Revue in Gent een verborgen parel aan het water. © Revue in Gent

“Deze brasserie in Gent zou ook in Londen kunnen zijn. Het is er vaak luid en druk waardoor er een aparte vibe heerst, maar met vrienden hou ik daar wel van. Dit restaurant heeft twee terrassen waarvan één aan de Leie. Af en toe stoppen er ook bootjes. Deze verborgen parel langs het water lijkt wel het paradijs op aarde, zo idyllisch is het hier. Mijn favoriete plek is aan de hoek van de bar. Ook wel ‘de friends corner’ genaamd. Want ja, bijna altijd bots ik hier op bekende streekgenoten.”

Commotie • Gent

Volledig scherm Commotie in Gent is volgens journaliste Lisbeth Imbo dé rising star van Gent. © Commotie in Gent

“Dit is voor mij dé rising star van Gent. De vraag is niet óf maar wanneer dit restaurant een ster krijgt. Ik hou niet van espumas of allerlei toefjes van dit en dat. Op de menukaart staan pure en gezonde gerechten die je kunt delen en combineren met gedurfde wijnen en unieke dranken. Hier beleef je (voor 68 euro) een top culinaire avond in een stijlvol kader zónder dat je blut buitenwandelt.”

Le Pristine • Antwerpen

Volledig scherm Of het nu over Le Pristine gaat of een ander restaurant van Sergio Herman: journaliste Lisbeth Imbo is fan. © P.P. de Meijer

“Mocht ik in Antwerpen wonen, zou ik in het café wekelijks een glas komen drinken. Het fine dining restaurant is meer voor wanneer je iets te vieren hebt. Net zoals in meer van zijn zaken, heerst er in dit restaurant van Sergio Herman een trendy en no-nonsense sfeer. Je kunt voor of tegen de man zijn, maar de Nederlandse horecapaus kan koken én sfeer scheppen. Eender welke zaak van de Sergio Herman Group je binnen stapt, het is er altijd sexy zonder dat er pakweg een gouden luster aan het plafond hangt. Ik ben fan van Sergio’s smaak, flair en persoonlijkheid.”

Rijks • Amsterdam (NL)

Volledig scherm De prijs-kwaliteitverhouding van restaurant Rijks Amsterdam zit goed volgens journaliste Lisbeth Imbo. © Rijks Amsterdam

“Het restaurant van het Rijksmuseum ontving in 2016 een Michelinster. Het is een sterrenrestaurant, maar met de attitude van een brasserie in een hoofdstad. Hier geen stijve servetten, maar de Hollandse ‘doe-maar-normaal-mentaliteit’. De prijs-kwaliteitverhouding is echt te verdedigen. Ook leuk: hier wordt geen menu opgedwongen, je kunt er ook à la carte eten. Of je nu drie gerechten per persoon bestelt of vijf, dat kies je volledig zelf.”

Alfresco • Sitges (ES)

Volledig scherm Alfresco in Spanje is voor journaliste Lisbeth Imbo het perfecte restaurant om een vakantie mee te starten of eindigen. © Alfresco • Sitges (ES)

“Verstopt in een klein straatje in het hart van Sitges vind je Alfresco. Hier tafel je in een exclusieve en magische sfeer. Je zit binnen, maar tegelijkertijd ook buiten. Mijn lief en ik komen hier ontzettend graag. In Spanje zijn kleine gerechten of lekkere wijn zelden duur. Bij Alfresco kun je je eens lekker laten gaan zonder dat je je blauw betaalt voor een driegangenmaaltijd inclusief topwijn. Dit is de ideale plek om je vakantie te beginnen of te eindigen.”

