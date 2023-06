Waar eet je de lekkerste zeetong van Vlaanderen? Luc Bellings neemt de proef op de som én deelt een 10 uit: “Hiervan kan je blijven smullen”

Luc Bellings gaat op zoek naar de beste crème brulée van Vlaanderen: “Amper één zaak is een absolute 10/10 waard, de rest bakt er niets van”

De kans is groot dat je zelf regelmatig in een brasserie belandt voor een snelle hap, maar welke is nu echt de beste? Sterrenchef Luc Bellings trekt elke maand op pad om één gerecht in vijf brasserieën doorheen heel Vlaanderen te proeven en te beoordelen. Deze week bestelt hij crème brûlée in Gent, Brugge, Antwerpen, Brussel en Hasselt. “Deze pudding is precies beton. Ik ben er zeker van dat de crème gewoon op tafel valt als ik het bord omdraai.”