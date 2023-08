Waar eet ex-Miss België Céline Van Ouytsel? “De beste pasta carbonara at ik hier, en ik heb er al veel getest”

Zorgen superfoods voor een superbrein? Neuroloog: “Bepaalde voeding kan onze intelligen­tie verbeteren”

Overal lezen we tips over wat we moeten eten om ons lichaam gezond te houden. Voeding heeft echter niet alleen een impact op ons lichaam, maar ook op ons brein. “Het is aangetoond dat er een verband is tussen wat we eten en hoe onze hersenen werken”, bevestigt topneuroloog Steven Laureys. Welke effecten kan voeding hebben? En kan je jezelf slim eten? Laureys licht toe wat de vier geboden zijn voor een gezond brein én welke veertien voedingsmiddelen werken.