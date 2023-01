Waar eet ex-Miss België Céline Van Ouytsel? “Beste pasta carbonara ooit hier, en ik heb er al veel getest”

Verse vis zoals garnalen en tong worden steeds duurder: zijn er goedkopere alternatie­ven voor je feestmenu?

Vlak voor de feestdagen schieten de prijzen voor lekkers uit de zee plots de hoogte in. Net nu we traditioneel kreeft, een garnalencocktail en tongrolletjes op het menu willen zetten. Zijn er nog goedkopere alternatieven te vinden? Expert Nick Trachet van Visaktua legt uit wat duurder is geworden en waardoor je het kan vervangen. “Diepvriesvis heeft onterecht een slechte reputatie.”

23 december