Waar eet... columniste Mia Doornaert? “Hier eet je de lekkerste Brusselse wafels”

Wat staat er op het seizoensme­nu? Witte asperges: “Heerlijk met ingrediën­ten zoals spek, zalm, boter of parmezaan”

De dagen worden stilaan langer, de bomen dragen bloesems én we kunnen weer witte asperges eten. Dit is het seizoen waar lekkerbekken een heel jaar naar uitkijken. Zo ook chef-kok Francesca Skerckx van restaurant Mistinguett in Aarschot. “Witte asperges zijn mijn favorieten”, vertelt ze. “Tenminste als je geen lange, vezelige draden proeft tijdens het eten.” Hoe vermijd je die draden dan? Hoe bereid je die witte asperges het best en welk type asperges gebruik je wanneer?

9 april