Waar eet ‘Blind getrouwd’-deelnemer Nick Laenen (41)? “Ibiza meets New York aan de Schelde”

De 7 favoriete eetadres­sen van kersvers driester­ren­chef Tim Boury: “Hier kom ik voor de legendari­sche vol-au-vent”

Chef Tim Boury sleepte eind vorige maand zijn derde Michelinster in de wacht, maar dat betekent zeker niet dat hij in zijn vrije tijd alleen in sterrenrestaurants gaat eten. “In de frituur bestel ik altijd mijn frietjes met saus apart én met een heerlijke brochette en hamburger erbij", verklapt hij. Waar hij die meestal gaat eten, deelt hij samen met nog 6 andere van zijn favoriete eetadressen in Antwerpen, Roeselaere, Brugge, Kruisem, Kortrijk en Brussel.

9 juni