Waar eet... Ben Weyts? “Voor een appel en een ei bestel je hier stoofvlees of een salade geitenkaas”

Wat eten we vandaag? Skrei: "Verpak de vis met wat mosseltjes in een papillot in de oven"

Staat op visdag bij jou standaard kabeljauw op het menu? Dan lust je ongetwijfeld ook de seizoensvis skrei die erop lijkt. Het vel ervan is even crispy als dat van krokant gebakken kipfilet en de vis zelf is op zijn best gebakken in de pan. “Skrei is fijner van smaak, minder vettig en heeft een stevigere bite dan kabeljauw”, klinkt het bij chef Sean Uytterhaegen van het nieuwe visrestaurant Marineau in Antwerpen. De chef tipt hoe je die skrei het best klaarmaakt. Aan tafel!

19 maart