Waar eet ‘Bake Off’-jurylid Regula Ysewijn (38)? “Voor 11 euro heb je hier een spaghetti bolognaise, daar kan je niet voor sukkelen”

Hoelang kan je eieren bewaren? En doe je dat best in of uit de koelkast?

Iedereen koopt wel eens eieren terwijl er eigenlijk nog meer dan genoeg thuis staan. Wat doe je dan met eieren die je al lang geleden gekocht hebt of die je uit het oog bent verloren? “Bewaar ze zeker niét in het frigovak in de deur”, licht levensmiddelenmicrobioloog Frank Devlieghere (UGent) toe. Hij zet op een rijtje waar je op moet letten en hoe je die eieren het best bewaart.

20 november