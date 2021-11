Waar eet... arbeidseconoom Stijn Baert (38): “Ik maak er een sport van om de lekkerste biefstuk-friet van het land te spotten”

Is het voor de malse steak, de glimlach van de gastvrouw of het mooie decorum? Elke week tipt een bekende medemens zeven plekken om duimen en vingers van af te likken. Deze week: professor ­arbeidseconomie Stijn Baert (UGent). “Ik ben allesbehalve een fan van zalfjes, mousses en vergeten groenten op mijn bord. Geef mij maar de ‘brute’ Vlaamse keuken. Niets heerlijker dan een restaurant waar je ruikt dat ze hun ­frieten in ossenvet bakken.”

Siphon • Damme

«Noch in het interieur noch op de kaart zie je enige chi-chi. Hier vind je de betere steak-friet tegen een eerlijke prijs. Ook de garnaalkroketten zijn een ommetje naar het Vlaamse polderland waard. De no-nonsensesfeer maakt het plaatje compleet.»

Damse Vaart 1, 050 62 02 02, www.siphon.be

’t Oud Scheepken • Eksaarde

“Ik ben opgegroeid in het Waasland en ’t Oud Scheepken was mijn eerste restaurantervaring. Op Instagram maak ik er een sport van om de lekkerste biefstuk-friet van het land te spotten. Beter dan in dit omgebouwde art-decohuis ben ik hem nog niet tegengekomen. Als kind kwam ik hier nochtans niet graag, omdat je lang moest wachten op je eten. Nu ik volwassen ben heb ik niet liever, zodat ik langer kan aperitieven.”

Rechtstraat 444, 9160 Lokeren, 09 355 73 53, www.oudscheepken.be

Regina • Westende

“Ook hier is de entrecôte van topkwaliteit. Wat extra fijn is, is dat ze geen dure sauzen aanprijzen waar je moet voor bijbetalen. Nee, ze raden de vleesjus uit de pan aan. ‘Die is meer dan goed genoeg’, klinkt het. Hier geen saus van pretentie, dus. De uitbater is bovendien ontzettend kleurrijk: vriendelijk, op een theatrale manier. Hij wordt enthousiast bij álles wat je bestelt en ik word daar vrolijk van. Liever wat te veel persoonlijkheid dan geen.”

Meeuwenlaan 16.

Friture René • Anderlecht

“De ruimte valt uiteen in twee zalen. De eerste oogt wat ruwer en ademt de sfeer van een frituur uit. In de tweede zaal kom je terecht in een mooi bistrodecor. Proef hier zeker de croquettes de volaille. Deze kipkroketten zijn zo lekker dat ik eerst de geuren opsnuif en vervolgens één klein stukje proef. Door met mate te genieten ben ik zo een halfuur zoet met dit voorgerecht. Qua hoofdgerecht is het Txogitxu-rundvlees top. Men serveert het alleen zoals het hoort: bleu-chaud. Deze lekkernij smelt echt weg op je tong.”

Verzetsplein 14.

Aux Armes de Bruxelles • Brussel

“Als ik momenteel verliefd ben op Brussel, komt dat zeker ook door dit soort historische brasseries: houten banken met gouden plaatjes die bekende gasten eren, en obers in klassieke kostuums met epauletten. Je kunt dat kitsch noemen, ik vind het tijdloze ­elegantie. Dit soort ouderwetse ­gezelligheid — inclusief gefrituurde peterselie — doet de klassiekers op de kaart alleen maar beter smaken.”

Beenhouwersstraat 13, 02 511 55 50, www.auxarmesdebruxelles.com

Loetje • Amsterdam

“Deze Nederlandse restaurantketen, die dagelijks open is, heeft meer dan 25 vestigingen en staat bekend om zijn ossenhaasbiefstukken. De frieten en mayonaise zijn ‘op zijn Hollands’ — niet om over naar huis te schrijven dus — maar het boterzachte vlees maakt veel goed.”

Johannes Vermeerstraat 52, 020-662 81 73, www.loetje.nl

Le train bleu • Parijs

“Goedkoop is dit iconische restaurant in de hal van het Gare de Lyon niet. Maar in dit historische monument worden ál je zintuigen bevredigd. Of de ­maître extra betaald wordt om aan ­tafel Franse chansons te zingen, weet ik niet zeker. Maar ook het vergulde lijstwerk en de sublieme fresco’s op het plafond krijg je er gratis bij.”

Place Louis-Armand, +33 1 43 43 09 06, www.le-train-bleu.com

