Waar eet acteur Gert Winckelmans? “Zodra ik minder acteerwerk heb, wil ik heel graag bij deze chef gaan werken in het paradijs op aarde”

Eetbudget Foodcoach Tibo viel 40 kilo af dankzij gezonde voeding: “Wat je nu betaalt voor kwaliteits­eten, betaal je later minder voor medische zorg”

Tibo (23) en Nieke (28) leerden elkaar kennen in de fitness.Ze hechten allebei veel belang aan gezonde voeding. “Jammer dat dat zoveel duurder is dan ongezonde voeding”, klinkt het. Hoeveel bedraagt hun eetbudget? En hoe zorgen ze ervoor dat ze wel gezond eten, maar geen fortuin uitgeven? “Wij zijn grote voorstanders van diepvriesfruit: het is goedkoper, verser én vraagt minder werk.”