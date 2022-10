Vrijdag vol-au-vent-dag: dankzij de tips van Jelle Beeckman maak je de klassieker klaar op amper 15 minuten

Dit is waarom je beter niet élke dag druiven eet (en deze soort is het gezondst)

Of je nu witte, groene, rode of paarse druiven verkiest: de Belg eet ze graag. Druiven staan op een mooie zesde plek in de top tien van meest gekochte fruitsoorten volgens een onderzoek van VLAM. Vaak lees je dat die rode druiven gezonder zijn dan de witte of groene, en soms hoor je dat druiven samen met bananen ‘dikmakers’ zouden zijn binnen de fruitcategorie. Maar klopt dat wel? Voedingsdeskundige Frouwkjen van Duin legt uit.

