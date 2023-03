Vrijdag hamburgerdag: wat is een ‘smashed’ burger? En hoe maak je ze zelf? “Zowel sappig als enorm krokant”

Met een ‘gewone’ hamburger doe je nooit iets mis, maar tegenwoordig zie je daarnaast ‘smashed burgers’ opduiken. In Amerika zijn deze platgeslagen hamburgers al langer populair en ook in ons land winnen ze steeds meer terrein. Wat is zo’n smashed burger? Hoe maak je ze zelf? En waar kan je ze bestellen in België? Paolo Guffens van burgerrestaurant Plump in Antwerpen legt uit.

Gewone hamburgers zijn al lang geen nieuws meer, maar ‘smashed burgers’ kennen nog maar sinds kort een opmars in ons land. “Het feit dat onze burgers ‘smashed’ zijn, maakt ze uniek”, vertelt Paolo Guffens (31), die samen met Wouter De Beccker Burgers&Grapes in Mechelen en Plump in Antwerpen uitbaat. “Bij een gewone burger is het vlees een paar centimeter dik: daar kan je over cuisson praten, die bak je aan zoals de klant hem het liefst heeft. Dat is bij smashed burgers anders. Je begint met een vleesbal, die je platslaat of letterlijk ‘smasht’ op de grill. Daardoor karamelliseert het vlees en worden de randen van de burger krokant maar blijft de burger tegelijkertijd sappig.”

“Een smashed burger geeft daardoor een heel andere smaakervaring dan een gewone burger”, vervolgt Paolo. “De burger is zowel sappig als krokant, en de karamellisatie zorgt voor een iets zoetere smaak. Plump serveert ook nog steeds een gewone hamburger, al nemen mensen vaker de ‘smashed’ burger. Daar staan we nu eenmaal voor gekend.”

Volledig scherm Paolo Guffens en Wouter De Beccker van Plump en Burgers&Grapes. © Klaas De Scheirder

Van ‘smashed burger’ naar ‘crustburger’

Tegenwoordig lees je ook soms over een ‘crustburger’: een nog plattere smashed burger. Wat is dat dan precies? “Een nieuwe hype, maar daar doen we niet aan mee. Dat gaat er weer over volgens ons. (lacht) Bij een ‘crustburger’ zijn niet alleen de randjes krokant, maar zelfs de volledige burger: vaak blijft er dan niet veel smaak meer over, wel een flinterdun, uitgedroogd en doorbakken stuk vlees. Dat lijkt me niet echt lekker”, besluit Paolo.

Quote Je begint best bij een bol kwalita­tief gehakt van ongeveer 50 gram gehakt. Zorg dat je pan goed heet is, en druk de gehaktbal onmiddel­lijk plat met een spatel.

Hoe maak je zelf de perfecte smashed burger?

Wie zelf aan het smashen wil slaan, begint best bij een bol kwalitatief gehakt van ongeveer 50 gram gehakt. “Zorg ervoor dat je pan goed heet is, en druk de gehaktbal onmiddellijk plat met een spatel. Het belangrijkste is dat je hiervoor de juiste tools in huis hebt”, weet Paolo. “Wij gebruiken een ‘smasher’, die we aankopen bij de horecagroothandelaar om het vlees op de juiste manier aan te schroeien. Thuis kan je een gewone spatel gebruiken, al zullen de randjes van je vlees niet even krokant zijn als met een ‘smasher’.”

Nadien bak je het vlees aan beide kanten aan tot er een mooi korstje ontstaat. “Als je hamburger perfect gebakken is, is het verder belangrijk dat je het juiste brood kiest om die tussen te serveren. Dat heeft een grote impact op de totaalervaring. Het juiste brood is natuurlijk afhankelijk van persoon tot persoon, maar als je het aan mij vraagt, is een brioche of sandwichbrood het lekkerst. Een pistolet is vaak te droog.”

Drie adresjes waar je in ons land smashed burgers kan proeven 1. Tush - Gent • Prijs: Burgers kosten tussen 12 en 16 euro.

• Adres: Hoogpoort 50, 9000 Gent

• Openingsuren: Open van dinsdag tot zaterdag vanaf 18 uur. www.eat-tush.com Volledig scherm Een hamburger bij Tush in Gent. © Facebook Tush 2. Burgers & Grapes – Mechelen • Prijs: Burgers kosten rond de 13 euro.

• Adres: Huidevettersstraat 7, 2800 Mechelen

• Openingsuren: Open van dinsdag tot zondag van 12 tot 21 uur. www.devleeshalle.be/nl/smaakmaker/burgers-grapes Volledig scherm Burgers & Grapes in De Vleeshalle in Mechelen. © Facebook Burgers & Grapes 3. Kaffa – Antwerpen • Prijs: Een klassieke burger kost 11,50 euro.

• Adres: Te verkrijgen op Deliveroo en Uber Eats.

• Openingsuren: Open van maandag tot zondag van 12 tot 20.30 uur. www.bokertov.be/boker-tov-kaffa Volledig scherm Burgers van Kaffa in Antwerpen. © Facebook Kaffa

