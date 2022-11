“Vooral noten met hoog vetgehalte kunnen snel ranzige smaak krijgen": hoe bewaar je noten dan best om dit te vermijden?

“Voor je noten ergens gaat bewaren, is het van groot belang dat ze voldoende droog zijn”, waarschuwt professor Devlieghere. “Niet alleen worden noten die nog te veel vocht in zich hebben snel zacht en minder knapperig, ook zal er vroeg of laat beschimmeling optreden. Vertrouw op je zintuigen om daar een goed zicht op te hebben. Heb je een goede beet op de noot? Dan is ze zeker droog. Anders laat je ze best even uitdrogen in een ruimte met droge lucht of zelfs in de oven.” Wat hun uitzicht betreft, kan je een slechte noot herkennen aan een iets donkerdere kleur dan normaal.

Kankerverwekkend

Eén ding staat vast: van zodra je een typische, muffe schimmelgeur waarneemt, blijf je maar beter weg van de noot. “De toxines die zich door de schimmels op de vrucht gevormd hebben, kunnen kankerverwekkend zijn", vervolgt de expert. Jammer genoeg is dat niet altijd zo duidelijk. “Noten komen vaak tot bij ons vanuit verre landen zoals Pakistan. Tijdens het transport komen ze regelmatig in aanraking met een erg vochtige lucht. Daardoor nemen ze water op en kunnen ze beschimmelen. In een hele zak noten zal je één beschimmelde noot niet zo snel opmerken en is het kwaad al snel geschied.” Gelukkig zijn er veel controles op deze ‘mycotoxines’ binnen de Europese Unie, maar helemaal waterdicht is het systeem dus niet. “Eet daarom nooit te veel van hetzelfde product. Een handje noten is veiliger én gezonder. Vergeet immers niet dat noten ook best calorierijk zijn.”

Hoe meer vet, hoe meer kans op een ranzige smaak

Met een vetpercentage tussen de 45 en 70 procent zijn noten inderdaad één van de meest vetrijke levensmiddelen die er zijn. “Ongezouten amandel,- pistache- of pindanoten bevatten zo’n 600 kilocalorieën per 100 gram, waardoor je met een dagelijkse portie van 25 gram al 150 kilocalorieën binnen hebt.” Dan moet je niet ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds een kommetje noten gaan eten. “Macadamianoten zijn de meest vetrijke in het rijtje, maar ook hazel- en walnoten leveren met ongeveer 60 procent vet heel wat calorieën.” Alleen kastanjenoten vormen de uitzondering op de regel. “Met maar 2 procent vet zijn dit net heel magere vruchten.”

Toch gaat het hier in grote mate over onverzadigde vetten. “Doordat ze maar 3 tot 9 procent verzadigde vetten bevatten en veel onverzadigde vetten, bieden ze wél heel wat gezondheidsvoordelen", aldus Devlieghere. In het algemeen geldt wel: hoe meer vet, hoe groter de kans dat de noot slecht wordt wanneer je ze in een te warme omgeving bewaart.

Naast schimmels en een teveel aan verzadigde vetten, is er nog iets waar je aandachtig voor moet zijn bij noten. “Noten zullen vrij snel als reactie met de zuurstof uit de lucht gaan oxideren,” legt de microbioloog uit. “Een fenomeen dat je herkent door een ranzige, bijna chemische geur." Die noten toch nog opeten is niet zonder risico: “de smaak zal niet lekker zijn, maar steeds meer wetenschappelijk onderzoek toont ook aan dat sterk geoxideerde producten op lange termijn gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.”

Hoe bewaar je noten het best?

Om slechte noten te vermijden, moet je er - opnieuw – eerst op letten dat je noten goed droog zijn. “Pas daarna kan je ze met een vacuümmachientje vacuüm trekken in zakjes of in een weckpot bewaren.” Een afgesloten plastieken zak of een metalen bakje op een donkere en koele plaats biedt meestal ook soelaas. Let daarbij op de temperatuur van de kamer waarin je die noten bewaart. Kamertemperatuur is perfect, en zet de noten het liefst van al zo ver mogelijk uit de zon, want dan worden ze sneller slecht en krijgen ze makkelijker een ‘ranzige' smaak.

Staat de weckpot bijvoorbeeld op de keukenkast, zorg dan dat die niet doorzichtig is en geen licht doorlaat. “Zo sluit je de noten beter af van hun omgeving en voorkom je dat oxidatieproces,” licht de specialist toe. “Geurtjes kunnen ook makkelijk opgenomen worden door noten, doordat het aanwezige vet in de noten de aromacomponenten in andere voedingsmiddelen zal absorberen.” Alles met een uitgesproken smaak in je kast of koelkast kan zo op je noten overslaan. “Een typisch voorbeeld daarbij is een ui. En wie wil nu noten eten met een ajuinsmaakje? Wil je jouw noten écht lang bewaren? Dan is het soms veiliger ze in de frigo of zelfs in de diepvries te steken. “Dankzij de koude zal er maar heel traag en in beperkte mate oxidatie optreden.”

