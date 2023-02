Voor eens en altijd: zijn bananen gezond of zit er te veel suiker in?

Zet een fruitmand op het werk en de bananen zullen het eerst verdwijnen. Kijk in het groenafval van een gemiddelde Vlaamse school en de berg bananenschillen valt meteen op. De Belg en zijn banaan: als we fruit eten, staat de gele vrucht onmiskenbaar op één. Toch hebben bananen niet overal een goede reputatie: het zouden dikmakers zijn. Is elke dag een banaan eten dan wel gezond? Diëtiste Sanne Mouha en voedingsexperte Rosa Luyten lichten toe.

“Bananen zijn hapklaar, makkelijk om mee te nemen en het hele jaar verkrijgbaar, dus ik snap dat ze zo populair zijn. Bovendien zijn bananen - zeker als ze rijp zijn - zoet van smaak en veel mensen hebben daar een voorkeur voor”, vertelt Rosa Luyten van het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw. “Maar doordat ze veel voedingsvezels bevatten is het effect op je lichaam veel beter dan wanneer je een lepel suiker zou eten. De energie wordt dankzij de vezels traag opgenomen, waardoor je lichaam er langer mee kan doen. Dat is een voordeel van alle fruitsoorten, en niet enkel van bananen.”

Ideaal voor sporters

Bananen hebben enkele specifieke eigenschappen. Zo bevatten ze een flinke hoeveelheid magnesium, kalium, pectine, zetmeel en vitamine B6. “Dat maakt een banaan tot een perfect tussendoortje”, vertelt diëtiste Sanne Mouha. “Zeker voor sporters en helemaal als je langer dan een uur sport. Bananen bevatten een mooie combinatie van snelle en trage koolhydraten. Ook de andere stoffen in een banaan hebben een positief effect: kalium helpt bij spierherstel en magnesium tegen spierkrampen. Een banaan is een mooi alternatief voor een gelletje.”

Quote Het is onzin dat je geen bananen zou mogen eten als je op je gewicht let. Voor geen enkele fruitsoort hoef je naar de calorieën te kijken. Sanne Mouha

Door de ene worden bananen aanbevolen als middel om je gezondheid te boosten, de andere benadrukt dat ze te veel calorieën bevatten. Wat moeten we geloven? “Een banaan bevat maar 150 calorieën. Dat is meer dan een appel of sinaasappel, maar doordat ze veel groter is en zetmeel en vezels bevat, vult ze ook langer. Bovendien loopt de vergelijking soms mank: geen (gezonde!) banaan eten, maar wel een chocoladekoek…”

“Als je een koekje zou eten van evenveel calorieën, dan zal je veel sneller terug honger hebben dan na een banaan. Bovendien heb je meteen ook heel wat extra vitaminen en mineralen binnen. Het is onzin dat je geen bananen zou mogen eten als je op je gewicht let. Voor geen enkele fruitsoort hoef je naar de calorieën te kijken.”

Elke dag een banaan mag

Of er dan geen maximum staat op de hoeveelheid bananen die we per dag naar binnen mogen spelen? “Vier bananen iedere dag, dat zou ik niet doen”, lacht Sanne Mouha. “Maar ik vermoed dat je dat ook snel beu geraakt. Elke dag een banaan is geen enkel probleem, als je dat lekker vindt. Alleen als je nier- of diabetespatiënt bent, zou ik dat niet zomaar doen. In dat geval overleg je best met je arts of diëtist wat de beste aanpak is.”

Quote Wat telt is de combinatie van alles wat je eet: fruit, maar ook groenten, peulvruch­ten, granen, olie, zuivel, vlees, vis... Eet gewoon het fruit dat je lekker vindt. Rosa Luyten

Rosa Luyten vult aan dat in een gezond eetpatroon één voedingsmiddel weinig verschil maakt. “Wat telt is de combinatie van alles wat je eet: fruit, maar ook groenten, peulvruchten, granen, olie, zuivel, vlees, vis... Eet gewoon het fruit dat je lekker vindt. Het advies van de Hoge Gezondheidsraad is om twee stukken fruit per dag te eten, zo’n 250 gram, maar de meeste Vlamingen komen daar niet aan. Dus alles wat jou helpt om meer fruit binnen te krijgen is prima. Onderzoek toont namelijk aan dat fruit een positief effect heeft op je gezondheid. Het verlaagt de bloeddruk en door oplosbare vezels zoals pectine en inuline ook de LDL-cholesterol, de soort die best zo laag mogelijk blijft. Zo beschermt fruit tegen hart- en vaatziekten.”

Diëtiste Sanne Mouha heeft nog een paar handige bananenweetjes om af te sluiten: “Ten eerste, bewaar ze nooit in de koelkast, want dan worden ze bruin. Ten tweede bevatten bananen veel ethyleen, een stofje dat andere fruitsoorten nodig hebben om te rijpen. Leg ze naast onrijp fruit in de fruitmand en de rest van het fruit zal veel sneller rijp worden. Tot slot is er nog een eenvoudig trucje om te zorgen dat je bananen minder snel overrijp worden: pak het steeltje in met plastic, zo vertraag je het rijpingsproces.”

