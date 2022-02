Voor eens en altijd: mag je de zeste van een gewone citroen gebruiken in je maaltijden of is het schadelijk?

Af en toe bots je in een recept op zeste van citroen als ingrediënt. Gebruik je om die zeste te maken dan best een schil van een biologische citroen of kan een niet-biologische schil geen kwaad voor ons lichaam? Voedingsexperte Marlies Huysentruyt duidt hoe het zit en legt uit hoe je die zeste met veel smaak in gerechten verwerkt. “Het is een misverstand dat je de schil van biologische citroenen niet moet wassen voor gebruik.”

Een beetje zeste kan je maaltijd instant naar een hoger niveau tillen, dat vindt ook Marlies Huysentruyt, bekend als ‘Eat good feel good Marlies’. “De schil van een bio-citroen in je maaltijden integreren is een goed idee, want die zit boordevol voedingsstoffen. Denk maar aan vitamine C, calcium, ijzer, mangaan, zink, selenium, B6 en kalium. De citroen en zijn schil zijn echte vitaminebommen! De zeste smaakt trouwens nog een stuk sterker door dan losse citroenstukjes, wat meteen verklaart waarom het een populaire smaakmaker is in bijvoorbeeld thee of gemberdrankjes, maar evengoed in gerechten.”

Die zeste in dat recept staat er dus niet voor niets, al let je best op met wélke citroenschil je hiervoor gebruikt. “Een ‘gewone’ citroenzeste bevat veel meer schadelijke stoffen dan een biologische citroenzeste. Onder andere de pesticide ‘imazilil’ die oog- en huidirritaties veroorzaakt, komt veel terug op bespoten citroenen. Schimmelwerende stoffen van deze soort worden vooral gespoten om de citroenen te beschermen tegen schimmels, ongedierte of pikkende vogels. Jammer genoeg dringen die stoffen door tot diep in de schil, waardoor het soms zelfs niet uitmaakt of je de citroen op voorhand wast, je krijgt de stoffen toch nog binnen.”

Volledig scherm Voedingsexperte Marlies Huysentruyt legt uit welke citroenschil je best gebruikt in de keuken. © Bynouchka

Een groot misverstand dat Marlies daarrond graag de wereld uit wil helpen: zelfs al gebruik je een biologische citroen, ook dan moet je de schil eerst grondig wassen.“Ook hier was je de schil best nog met koud of warm water”, waarschuwt Marlies. ‘Er zijn misschien geen pesticiden aanwezig in de schil, maar op de oppervlakte kan er wel vuiligheid liggen die je lichaam ook geen goed doet.”

Wat gebeurt er wanneer je de schil van een gewone citroen opeet?

In de keuken maak je volgens de voedingsexperte dus bij voorkeur enkel gebruik van citroenen met een biologisch keurmerk - inclusief wassen - dan ben je zeker dat je geen toxische stoffen binnenkrijgt. “Het kost natuurlijk meer moeite om citroenen op een biologische manier te kweken, want de bodem moet onder meer in perfecte staat zijn. Daardoor zijn ze een tikkeltje duurder, maar de kwaliteit die je ervoor terugkrijgt, compenseert dat duurdere prijskaartje”, aldus de voedingsexperte.

Toch hebben zowel jij als ik ongetwijfeld zélf al eens de schil van een niet-biologische citroen opgegeten, al dan niet per ongeluk. Wat doet dit dan met jouw lichaam? “Dan krijg je natuurlijk pesticiden binnen”, duidt Marlies. “Eén keer besmette zeste eten is geen ramp, maar als je het echt elke dag eet, zorgt het ervoor dat je immuunsysteem uitgeput geraakt en dat het je minder goed beschermt tegen allerhande virussen of ziektes. Wanneer je darmflora niet optimaal functioneert, gaat je darmwand de toxische substanties sneller opnemen in je bloedbaan. Je bloed geraakt daardoor zelfs een klein beetje vergiftigd. Je immuunsysteem reageert hierop door stofjes uit te sturen om deze pesticiden onmiddellijk uit je bloedbaan te verwijderen, wat veel energie vraagt.” Een gewaarschuwd citroenliefhebber is er twee waard.

Citroen in de keuken Je weet welke citroen(schil) je het best gebruikt, maar weet je ook hoe je het meeste uit die smaakmaker haalt? “Niet alleen in drankjes zoals thee is citroenzeste heerlijk, maar bijvoorbeeld ook op gebakken zalm of zelfs in een cake geeft bio-zeste een extra smaakboost”, vertelt Marlies. “Zeker bij die laatste zoete zonde vormt ze een welkom alternatief voor het meest gebruikte citroensap. Sap toevoegen aan gebak maakt het cakebeslag soms te vloeibaar, waardoor de structuur van je cake minder goed wordt. Om de citroen sterk genoeg te laten doorsmaken, raad ik altijd zeste aan.” Volledig scherm In een cake kan citroenzeste soms een betere smaakmaker zijn dan citroensap, omdat het deeg dan minder vloeibaar wordt. © Getty Images

