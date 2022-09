"Voor de middag dronk ze al een gin-cocktail": dit stond er jarenlang op het koninklijke eetmenu van Queen Elizabeth

“Veel eenvoudiger dan je zou verwachten.” Zo omschrijft de voormalige Buckingham Palace-kok Darren McGrady het dieet van de vorige week overleden Queen Elizabeth. Darren was 15 jaar lang de persoonlijke kok van de Britse vorstin, en schreef er zelfs een boek over. Maar welke gerechten maakte de chef dan zoal klaar voor de Queen? En wat lustte ze echt niet?

Kaviaar, oesters en champagne: koninklijke staatsbanketten zijn in de gedachten van veel mensen vaak bombastisch en overdreven. Het dagelijkse menu van Queen Elizabeth was dat daarentegen niet. Integendeel zelfs, het dieet van de vorstin zag er bijzonder alledaags uit. Dat vertelt Darren McGrady, die 15 jaar als chef in Buckingham Palace werkte. “Ze had eenvoudigere eetgewoonten dan je zou denken", aldus McGrady. “Al had ze wel een hekel aan gerechten met veel uien of knoflook.”

Ontbijt

De dag starten deed de koningin standaard met een dampende kop Earl Grey-thee, zonder melk of suiker. Dat deze zwarte thee zo populair is vandaag, is mede te danken aan de Queen die daar mee voor zorgde. Na haar theetje trok de Queen naar de privé-eetkamer op de eerste verdieping om de kranten al eens door te nemen. Ondertussen kon ze daar voor het ontbijt kiezen uit ontbijtgranen, yoghurt, toast met confituur en ahornsiroop. De ontbijtgranen bewaarden ze altijd in Tupperware-doosjes, want Queen Elizabeth geloofde er heilig in dat ze op die manier langer goed bleven.

Lunch

Een drankje voor de lunch kon voor de Queen niet ontbreken. Haar favoriet? Eentje op basis van gin, de aperitiefwijn Dubonnet, een schijfje citroen en veel citroenblokjes. Op het paleis startte Gin o’clock al voor de middag én zelfs voor de lunchmaaltijd. Die typische lunchmaaltijd op het paleis bevatte meestal hoofdzakelijk vis en groenten. Denk bijvoorbeeld aan zeetong uit het Engelse stadje Dover op een bedje van spinazie. Bij de lunch spoelde de vorstin regelmatig de gin én het eten van ervoor nog door met een glaasje wijn. Zetmeelrijk voedsel zoals pasta en aardappelen zou de koningin dan weer zo veel mogelijk vermijden.

Afternoon tea

Ook op Buckingham Palace was er tijdens het bewind van de Queen tijd voor een uitgebreide afternoon tea, zoals het de Engelse traditie betaamt. Ze hield er zelfs eens eentje met het beertje Paddington. “De koningin genoot ten volle van een afternoon tea met veel sandwiches en gebak”, zegt McGrady. “Die belegde ze het liefst met komkommer, gerookte zalm en eimayonaise, of met ham en mosterd. De korstjes werden hierbij telkens vakkundig verwijderd.” Verder bereidde de chef ook regelmatig scones en gebak. “Ze hield van jam ‘pennies’ of sandwiches. Dat zijn kleine sandwiches met frambozenconfituur die in de vorm van een oude Engelse cent zijn gesneden.”

Ook met een vruchtencake of bananenbrood kon je royal Elizabeth veel plezier doen. “Maar haar echte favoriet was de chocoladekoekjescake.” Die laatste vond prins William zo mooi, dat hij hem ook liet serveren op zijn huwelijk met Kate Middleton.

Volledig scherm Queen Elizabeth tijdens een afternoon tea met beertje Paddington. © AP

Avondmaal

Om de dag af te sluiten koos de Queen voor een maaltijd met vis of wild, en groenten. “Als voorgerecht at ze graag Gleneagles-paté.” Een fris voorgerechtje met gerookte zalm, forel en makreel. Die zalm kwam regelmatig uit de Schotse rivier de Dee bij haar tweede verblijf Balmoral Castle. Een typisch hoofdgerecht was een haasbiefstuk met een champignon-whiskysaus. Als dessert koos ze regelmatig voor witte perziken die in de kassen van Windsor Castle werden gekweekt, pudding of ander vers fruit.”

“Voor het slapengaan dronk de Queen tot slot graag een droge martini en een glas champagne”, vertelde haar nicht Margaret Rhodes een paar jaar geleden. De favoriete merken van de koningin waren onder meer Bollinger, Lanson en Krug. Met een glaasje champagne willen we alvast nog klinken als eerbetoon aan Queen Elizabeth.

