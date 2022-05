Voor amper 3,5 euro een volledige maaltijd: 5 recepten van het HLN Eten-weekmenu die je wil proeven

Elke dag vind je in de weekkrant een exclusief recept van HLN Eten. Op vrijdag bundelen we deze online zodat je voldoende inspiratie hebt in het weekend om je weekmenu samen te stellen. Smakelijk!

Maandag: kiptaco’s met komkommer, avocado en cheddar - € 6/p.p.

Volledig scherm Kiptaco's met komkommer, avocado en cheddar © Lot Van Riel

Met taco’s kan je werkelijk alle kanten uit. Hier vullen we ze met warme kidneybonen en tomaatjes, om af te werken met frisse komkommer, zachte avocado en pittige cheddar. Zo wordt deze Mexicaanse klassieker onweerstaanbaar!

Bereidingstijd: 30 minuten

Ingrediënten voor 4 personen



• 2 snackkomkommers

• 1 avocado

• 200 g kerstomaatjes, gehalveerd

• 1 bosje koriander

• 2 limoenen

• 200 g kidneybonen, afgespoeld en uitgelekt

• 500 g kipfilet

• 8 taco’s

• 120 g roomkaas

• 50 g geraspte Cheddar

• 1 tl gerookte paprikapoeder

• snuf chilipoeder

• olijfolie

• peper en zout

Zo maak je het

Snijd de kipfilet in reepjes en kruid met het gerookte paprikapoeder, chilipoeder, peper en zout. Bak de blokjes kip vervolgens goudbruin en gaar in olijfolie.

Voeg de kidneybonen en de kerstomaatjes toe aan de pan en roerbak 5 minuten. Snijd het vruchtvlees van de avocado in blokjes en bedruppel met wat limoensap. Breng de roomkaas op smaak met peper en zout. Snijd de komkommers in plakjes.

Vul de taco’s met de kipvulling, komkommer, avocadoblokjes en wat cheddar. Schep er een lepeltje van de roomkaas op en werk af met koriander. Serveer met de resterende roomkaas en cheddar en geef er nog partjes limoen bij.

Tip: Vervang de avocado eens door blokjes verse ananas die je eerst een vijftal minuten in en wat appelazijn legt. Ze zorgen voor een verrassend frisse en zoete toets!

Dinsdag: tongrolletjes in een wortel-kokossausje met rijst - € 8,5/p.p.

Tong kan je op verschillende manieren bereiden: bakken, grillen, stoven of stomen. Wij kozen ervoor om de tongrolletjes te pocheren in een lichte bouillon. Lekker én gezond, want je hebt geen extra vetstof nodig. In combinatie met het pittig wortelsausje wordt het meteen een fijne dinsdag.

Volledig scherm Tongrolletjes in een wortel-kokossausje met rijst van Sonja Peeters. © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 40 minuten

Ingrediënten voor 4 personen



• 1 el vers geraspte gember

• sap en geraspte schil van 1 sinaasappel

• sap van 1 limoen

• 2 stengels citroengras, gekneusd

• 1 chilipeper, fijngesneden

• 1 bosje koriander

• 350 ml wortelsap

• 1 el rode currypasta

• 800 ml kokosmelk

• 350 ml visbouillon

• 1 tl suiker

• 700 g tongfilets

• 200 g basmatirijst

• peper en zout

Zo maak je het

Breng 500 ml kokosmelk met 500 ml water en een snuf zout aan de kook. Kook er de rijst in gaar. Breng het wortelsap met de currypasta, gember, citroengras, chilipeper en sinaasappelrasp ook aan de kook en laat 10 minuten op een zacht vuur sudderen. Voeg de suiker, het sinaasappelsap en het limoensap toe en roer tot de suiker is opgelost.

Giet de rijst door een zeef en vang het vocht ervan op. Giet het vocht terug in de pan en roer er 300 ml kokosmelk onder. Kruid met peper en zout en breng daarna de visbouillon tegen het kookpunt aan. Snijd de tong in fijne repen en rol ze op. Zet ze eventueel vast met een prikker. Leg ze in de bouillon en pocheer ze ongeveer vijf minuten.

Verdeel de warme rijst over de borden. Schep er de wortelsaus met de tongrolletjes op en werk af met de koriander en eventueel extra chilipeper.

Tip: Je kan dit gerecht ook perfect klaarmaken met andere seizoensvissen. Kies voor stevigere vissoorten, zoals zeewolf en roodbaars, zodat de rolletjes niet uit elkaar vallen tijdens het pocheren.

Woensdag: frisse tomatensalade met gehaktballetjes en dilledressing - € 4 p.p.

Tomaten smaken nu op hun best en zitten boordevol zoet sap. Geen beter moment dus om ze te verwerken in een heerlijke, frisse salade. Extra pluspunt: samen met de gehaktballetjes is dit gerecht een absolute kinderfavoriet!

Volledig scherm Frisse tomatensalade met gehaktballetjes en dilledressing van Sonja Peeters. © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 40 minuten

Ingrediënten

• 1 rode ui

• 500 g mix tomaten

• bosje radijzen

• 2 el fijngehakte peterselie

• 500 g gemengd gehakt

• 1 ei

• 60 g paneermeel

• 1 tl paprikapoeder

• 1 tl komijnpoeder

• 2 el witte balsamico

• olijfolie

• peper en zout

Voor de dressing

• 1 bosje dille

• sap van ½ citroen

• 2 el mayonaise

• 2 el Griekse yoghurt

Zo maak je het

Meng de peterselie, met het ei, de helft van het paneermeel, het paprikapoeder, komijnpoeder, peper en zout onder het gehakt. Rol balletjes het gehakt met vochtige handen.

Snijd de grote tomaten in plakjes en halveer de kerstomaten. Snijd ook de radijsjes in plakjes en de rode ui in fijne partjes. Schep alles onder elkaar, giet er de balsamico en een scheutje olijfolie over en kruid met peper en zout. Meng alles nog een keertje door elkaar. Meng de yoghurt onder de mayonaise. Hak de dille fijn en voeg toe. Breng op smaak met het citroensap, peper en zout.

Bak de gehaktballetjes goudbruin en krokant in hete olijfolie. Verdeel de tomatensalade over een schaal. Druppel er de dilledressing over en serveer met de balletjes.

Tip: Leg de balletjes na het rollen 10 minuten in de koelkast zodat ze kunnen opstijven. Zo blijven ze mooi rond tijdens het bakken.

Donderdag: steak met gewokte krieltjes, paprika en salsa verde - € 7/p.p.

Wie houdt er nu niet van een lekker stukje perfect gebakken steak? Niet met frietjes deze keer, wel met gewokte krieltjes en paprika. De verrassende smaak van de frisse salsa verde tilt dit gerecht meteen naar een hoger niveau.

Volledig scherm Steak met gewokte krieltjes, paprika en salsa verde. © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 35 minuten

Ingrediënten voor 4 personen

• 500 g krieltjes

• 2 rode paprika’s

• 1 gele paprika

• 40 g rucola

• 600 g biefstuk

• boter

Voor de salsa verde

• 1 teentje knoflook

• 1 handvol peterselie

• 1 handvol munt

• 3 el kappertjes

• geraspte schil van 1 citroen

• 3 ansjovisfilets

• 1 el witte wijnazijn

• 3 à 4 olijfolie

• peper en zout

Zo maak je het

Halveer de krieltjes en kook ze in 10 minuten beetgaar in licht gezouten water. Snijd de paprika’s in reepjes en wok ze in olijfolie op een hoog vuur beetgaar. Voeg de krieltjes toe en wok die nog 5 minuten mee. Kruid met peper en zout.

Bak de steaks 2,5 tot 3 minuten in hete boter langs elke kant aan. Kruid met peper en zout. Haal ze uit de pan en laat ze nog 3 minuten rusten onder aluminiumfolie.

Mix ondertussen alle ingrediënten voor de salsa verde fijn. Kruid met peper en zout. Snijd het vlees in fijne plakjes. Schep de groenten op een schaal, leg er het vlees op en bedruppel met de salsa verde. Werk af met de rucola.

Tip: Wil je de steak meer à point gebakken, laat hem dan nog langs elke kant 1 minuut langer bakken. Door het vlees na het bakken even te laten rusten, kunnen de sappen zich mooi verdelen wat zorgt voor een malser resultaat.

Vrijdag: penne met linzenbolognese - € 3,5/p.p.

Linzen zijn een perfect alternatief voor vlees. Ze zijn gezond, lekker crunchy en hebben een heerlijke nootachtige smaak. Deze vegetarische versie van een Italiaanse klassieker verrast iedereen!

Volledig scherm Penne met linzenbolognaise van Sonja Peeters. © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 30 minuten

Ingrediënten voor 4 personen

• 1 ui

• 2 teentjes knoflook

• 2 stengels selder

• 1 courgette

• bosje basilicum

• 300 g linzen uit blik, gespoeld, uitgelekt

• 1 blikje tomatenpuree

• 800 g tomatenblokjes

• 300 g penne

• 40 g geraspte Parmezaanse kaas

• 1 groentebouillonblokje

• 1 el gedroogde oregano

• 1 tl paprikapoeder

• olijfolie

• peper en zout

Zo maak je het

Snipper de ui. Snijd de selder in boogjes en de courgette in blokjes. Fruit de ui met de geperste look glazig. Voeg de selder en de courgetteblokjes toe en roerbak 2 minuten. Voeg de tomatenpuree toe en bak nog 1 minuut verder.

Voeg de tomatenblokjes toe en breng aan de kook. Brokkel er het bouillonblokje bij en breng verder op smaak met de oregano, het paprikapoeder, peper en zout. Laat op een zacht vuur sudderen gedurende 10 minuten. Roer er de laatste 2 minuten de linzen onder. Kook ondertussen de penne beetgaar in licht gezouten water.

Giet de pasta af en meng die onder de saus. Verdeel de pasta over vier borden en werk af met enkele basilicumblaadjes. Geef er de kaas bij.

Tip: Voeg de linzen zeker niet te vroeg toe. Als ze te lang worden opgewarmd, verliezen ze hun crunch en worden ze melig. Heb je liever nog meer ‘bite’? Maak dan eens een variant met kikkererwten!

