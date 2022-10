“Volle melk, volle yoghurt, Griekse yoghurt, volle platte kaas en room zijn geen aanrader": wat eet en drink je best om je hart gezond te houden?

Klopt het dat je kater minder erg is als je natuurwijn drinkt?

Natuurwijn: je houdt ervan of niet. Toch valt niet naast de populariteit ervan te kijken, want elke wijnbar of -zaak zet wel één of andere variant op de kaart. Het zou niet alleen beter zijn voor het klimaat, maar ook voor je lichaam. De kater en hoofdpijn de dag erna zouden opvallend minder erg zijn tegenover bij gewone wijn. Klopt dat? HLN-wetenschapsexpert Martijn Peters zoekt het uit.

7 oktober