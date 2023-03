Voedselhistoricus ontkracht mythes over Italiaanse keuken: “Gerechten zijn meer Amerikaans dan Italiaans”

Uit onderzoek van Grandi blijkt dat veel gerechten die over het algemeen als ‘typisch Italiaans’ worden geadverteerd, vaak ontstaan zijn in andere landen – voornamelijk de Verenigde Staten. Zo is tiramisu, het ontzettend populaire dessert, een relatief recente uitvinding. Pas in de jaren 1980 kwam het recept voor het eerst voor in kookboeken. Mascarpone, het hoofdingrediënt, was voor de jaren 1960 zelfs moeilijk te vinden buiten Milaan. De koekjes die deel uitmaken van het gerecht – lange vingers, ook wel Pavesini in het Italiaans – zijn een supermarktsnack die pas in 1948 op de markt kwamen.

Migratie naar VS

Ook pasta carbonara en pizza zijn niet zo Italiaans als we denken: de gerechten zijn overgevlogen vanuit de Verenigde Staten. In het verhaal van de moderne Italiaanse keuken leiden vele wegen naar Amerika, aldus Alberto Grandi. In de negentiende en twintigste eeuw trokken heel wat Zuid-Italianen naar Noord- en Zuid-Amerika. Hun migratie was volgens Grandi vormend voor de Italiaanse keuken zoals we die vandaag kennen. “De Italiaanse keuken is echt meer Amerikaans dan Italiaans”, zei Grandi in een interview aan de Britse krant ‘Financial Times’.

Italianen die na enkele jaren terugkeerden naar hun geboorteland, brachten sterk verbeterde recepten mee uit de VS. Daar beschikten ze over meer ingrediënten dan in Italië. Door de opkomst van de industriële revolutie, konden de gerechten en ingrediënten op grote schaal geproduceerd worden en werden ze wereldwijd populair. Van de authenticiteit en ambachtelijkheid van de Italiaanse keuken schiet dus weinig over.

Ontstaan van mythes

Waar komen de leugens en mythes over de origines van de gerechten dan precies vandaan? Dat heeft volgens Grandi alles te maken met de industriële revolutie én de geslaagde marketing van de Italiaanse keuken. Producenten adverteren hun producten met Italiaanse vlaggetjes op de verpakking en kleven overal het woord ‘authentiek’ op. Dat begrijpt de voedselhistoricus maar al te goed, want ze hebben er belang bij om hun product een mythisch verleden toe te schrijven. “Maar het is oneerbiedig tegenover de vele Italianen die vanwege de armoede zijn geëmigreerd”, aldus Grandi.