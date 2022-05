Voedingsexperts waarschuwen voor TikTok-foodhack om avocado’s langer te bewaren: “Meer kans op salmonella of listeria”

Niets zo vervelend als een onrijpe of een té rijpe avocado wanneer je er eentje nodig hebt. In een TikTok-video die viraal gaat, beweert een Amerikaanse vrouw dat ze het fruit tot een maand lang goed kan houden door het in water in de koelkast te steken. Experten in voedselveiligheid Johan Claes (KU Leuven) en Ann Schenk kijken kritisch naar de populaire foodhack. “Een avocado moet je sowieso niet in de koelkast bewaren”. Ze lichten toe waarom je de truc zelf best niet toepast.

De fameuze TikTok-hack om de levensduur van je avocado te verlengen, is inmiddels al meer dan 6 miljoen keer bekeken. Een vrouw toont erin hoe ze haar avocado’s - in de schil en ongeopend - meerdere weken in de koelkast in water bewaart. Daarna kan ze zonder problemen de avocado nog opeten. Geen grijze plekken of te wak vruchtvlees te bespeuren: zowel het vruchtvlees als de pit zien er nog prima uit. Handig, maar is dat zonder enig gevaar voor je gezondheid?

Een avocado in water in de koelkast bewaren: goed idee of niet?

“Ik zie weinig redenen om een volledige avocado in water te bewaren”, vertelt Johan Claes, professor Voedselveiligheid erover. “De droge schil zorgt er immers al voor dat het fruit langer houdbaar is. Als je de schil nat gaat maken door je avocado’s in water te leggen, geef je micro-organismen de kans om zich te ontwikkelen. Daardoor ontstaat zelfs de kans op salmonella of listeria. Iets wat je liever wil vermijden.” Een listeriabesmetting is niet bepaald een pretje. Mogelijke symptomen zijn misselijkheid, buikkrampen, diarree of constipatie, hoofdpijn en blijvende koorts.

Het is dus geen goed idee om een avocado volledig in water te bewaren. En wat met gesneden avocadostukjes, is het daarbij geen probleem? “Bij een gesneden avocado is het vruchtvlees al in contact gekomen met de lucht, en kan de kleur daardoor veranderen”, vervolgt Claes. “Je kan dat kleurveranderingsproces stoppen door zuurstof weg te halen. Dat kan door de stukjes bijvoorbeeld af te dekken met huishoudfolie. Als je ze dan in de koelkast bewaart, kan je wel degelijk één of twee dagen ‘winnen’. Door de gesneden avocado in water te bewaren, sluit je ook zuurstof uit, maar dan krijg je extra microbiologische problemen zoals extra bacteriën. Het zijn voor mij zeker geen methodes die de houdbaarheid van je fruit op een gezonde manier met een maand verlengen.”

Hoe bewaar je avocado’s het best?

Wat is dan wél een goede manier om een avocado zo lang mogelijk rijp te houden? “Je bewaart een avocado bij voorkeur op een koele plaats, bijvoorbeeld in een berging”, zegt expert Ann Schenk van het Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (vcbt). “Avocado’s in de koelkast bewaren, is dan weer geen goed idee. Dan lopen ze koudeschade op. Die schade kan zich op verschillende manieren uiten. Je avocado zal donkerder kleuren rond de pit en sneller zachter of rot worden. Net wat je wil vermijden.”

En het omgekeerde: hoe krijg je ze sneller rijp? Daar heeft Schenk de gouden tip voor. “Stop het fruit in een papieren zakje met een rijpe appel of banaan. Die geven het natuurlijke gas ethyleen af. Dat is een natuurlijk hormoon, dat ervoor zal zorgen dat je avocado op een korte tijd rijp zal worden.”

