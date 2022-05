Voedingsexpert deelt 8 tips die je gezond houden zonder te diëten: “Die 1 kg vet verlies je niét door een crashdieet”

“Terwijl vader de frieten bakt in ossenwit, verwelkomt de zoon je in het restaurant”: de 7 eetadres­jes van chef Seppe Nobels

Chef Seppe Nobels van Instroom Academy was onlangs op televisie nog te zien in ‘Restaurant Misverstand’. Dat hij zelf ook graag uit eten gaat is zeker géén misverstand. Aan zijn favoriete adressen zijn heel wat mooie herinneringen verbonden. “Hier kwam ik altijd eten met mijn ouders wanneer ik mijn rapport kreeg”, vertelt de chef. Hij deelt zijn lievelingsplaatsen in Brussel, Antwerpen, Anderlecht, Mechelen en Peru.

4 mei