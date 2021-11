Viskok van het Jaar maakt rog klaar én deelt zijn tips en tricks: “Rog bevat geen graten en is supersnel klaar te maken”

“Ik heb niet per se een passie voor vis, wel een passie voor pure producten. Dan heb ik het over zowel vis, vlees als groenten maar zelfs ook kaas”, zegt Piet Vande Casteele. “Ik weet graag wat ik eet en serveer, zonder dat er veel poespas bij komt kijken. Het voordeel van vis is het fileren, wat ik een hele mooie stiel vind. Een vis krijg je heel vaak op zijn geheel aangeleverd. Op die manier kan ik heel goed de versheid van de vis beoordelen.”

Wanneer is je rog vers?

“Een verse vis kun je vrij eenvoudig herkennen. Enerzijds op basis van de geur. Verse vis ruikt nergens naar. Als je een vis ruikt, dan is hij niet helemaal vers. Daarnaast moeten de kieuwen mooi rood kleuren en zijn de ogen van een verse vis nog mooi glazig. Ook de stijfheid van de vis leert veel over de versheid. Een vers gevangen vis is stokstijf, quasi beenhard. Een vis die al enkele dagen in de koelkast ligt, wordt slap.”

Waar moet je op letten als je rog wil klaarmaken?

“De rog is helemaal niet moeilijk klaar te maken. Je kan bij de visleverancier of in de viswinkel hele mooie roggevleugels vinden. Over het algemeen betaal je zo’n vijf à zes euro per vleugel. Rog is een kraakbeenvis, er zitten dus geen graten in. Het voordeel daarvan is: je kan een roggevleugel eenvoudig bakken in boter en eenmaal klaar glijdt het visvlees zo van het kraakbeen af. De vis is zo snel klaar om te serveren.”

“Je kunt ook roggebollen klaarmaken, de wangen van de rog. Die kun je eenvoudig aanbakken. De rog wordt ook vaak gepocheerd. Je kan bij de vishandelaar steeds vragen om je rog te fileren. Die zal dat met plezier doen. De duurtijd van het bakken hangt steeds af van dikte van de rog. De maatstaf is: als je vlees eraf glijdt, dan is hij klaar. Voelt het nog wat stug, dan is je vis nog niet gaar.”

Zo bereidt de Viskok van het Jaar een roggenvleugel: Volledig scherm Roggevleugel © Shutterstock / Mateusz Gzik • Ik gebruik altijd een beetje olijfolie en boter in de pan en zet mijn vuur wat hoger.

• Laat je boter niet bruin worden. Leg je roggevleugel in de pan wanneer de boter mooi bruist.

• Kruid goed met peper en zout en bak de roggevleugels goudbruin langs beide kanten.

• Als de ene kant na twee à drie minuutjes mooi gekleurd is, draai je de rog om.

• Besprenkel de rog met citroensap en strooi er wat gehakte peterselie over.

• Voeg nog wat boter toe en haal de pan van het vuur.

• Je kunt eventueel in de pan nog wat citroensap en kappertjes toevoegen voor de smaak.

• Met de restwarmte van de buitenkant van de vis en de pan laat je de vis aan de binnenkant verder garen.

• Zelf arroseer ik vervolgens de vis met de boter: met de jus die in de pan zit, bevochtig ik de vis. “Rog is een heel veelzijdige vis die je het hele jaar door kunt vinden. Vaak wordt rog geserveerd met een botersaus of mousselinesaus en gecombineerd met kruidenpuree of karnemelkstampers (gekookte aardappelen die je fijnstampt met een klontje boter, 150 ml karnemelk, peper, zout en nootmuskaat). De mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Rog is een heel fijne vis om mee te werken in alle seizoenen. Tijdens de winter kun je met wat meer boter werken, zodat de rog wat zwaarder smaakt, in combinatie met kappertjes en een zwaardere puree. Overdrijf sowieso niet te veel met randzaken. Rog is een mooie vis om puur te houden, met enkele garnituren erbij. Verwerk hem zeker niet in een vispannetje.”

Wie is Piet Vande Casteele?

Volledig scherm Met dit gerecht won Piet Vande Casteele de titel Viskok van het Jaar 2022: rollade van rog ‘no waste’, sushi van witloof, Belgische Xo saus op basis van noordzeegarnaal en gandaham grand cru en een mousseline van Rodenbach. © VLAM

Piet Vande Casteele (24) volgde de opleiding Kok & Kelder aan hotelschool Ter Duinen in Koksijde. Daarna volgde een specialisatie in gastronomie. Hij won als souschef de Belgische finale van de prestigieuze kookwedstrijd Bocuse d’Or. Ook op de Europese en wereldfinale eindigde hij respectievelijk knap zesde en achtste. Hij startte zijn eigen zaak Duchateau Catering op in Deinze.

