Vettige vrijdag: tijd voor nacho’s om het weekend mee in te zetten. Zo maak je ze zélf volgens de tips van Jelle Beeckman

Wie een portie nacho’s bestelt in een willekeurige Belgische horecazaak, krijgt waarschijnlijk een bedje van krokante tortillachips met daarbovenop drie toppings: zure room, guacamole en tomatensalsa. “Toch houdt niemand je tegen om deze klassieke drievuldigheid links te laten liggen", vindt Jelle Beeckman of The Messy Chef. Hij deelt tips om je nacho’s nét messy genoeg te maken en twee recepten van nacho’s met een twist.

Dat 21 oktober de internationale dag van de nacho’s is, hebben we te danken aan Ignacio Anaya Garcia. Deze Mexicaan met als bijnaam ‘El nacho’ was kok in Club Victoria, een restaurantje op de grens met Texas. Toen er op een avond in 1943 een bende Amerikaanse vrouwen nog iets wilde bestellen, had hij niet veel meer in huis. Hij maakte er het beste van, sneed een paar tortillas in driehoekjes en zette ze in de oven met wat kaas. Voor het serveren deed hij er nog wat gesneden jalapeños op. De vrouwen waren meteen fan en vroegen de naam van zijn gerecht, dus doopte hij de creatie naar zijn bijnaam. En zo waren de nachos geboren.

Die nacho’s blijven vandaag ontzettend populair en kom je zowat overal tegen. “Nacho’s zijn zoveel beter dan een klassiek potje chips op tafel”, vindt Jelle Beeckman, beter gekend als foodblogger ‘The Messy Chef’. “Je laat je gasten zien dat je moeite voor hen hebt gedaan, ook al heb je gewoon wat restjes uit de koelkast op een zak chips gelegd. Jong of oud: iedereen is er dol op. Omdat er verschillende toppings mogelijk zijn, kan iedereen die een beetje picky is wat eten betreft gewoon kiezen wat hij lust. Het is pure comfortfood zonder dat het extreem ongezond wordt. En de belangrijkste reden: zelfs als je helemaal niet kan koken, kan je iets lekker maken van een nachoschotel.”

Stap 1: nacho’s

De basis van een nachoschotel vertrekt vanzelfsprekend bij de nacho’s. “Zelf heb ik een voorkeur voor naturel tortillachips”, tipt Jelle. “Zo kan je overdrijven met de toppings en wordt het geheel niet té zout. Meestal neem ik een van de achterste pakken uit het rek omdat die chips nog minder gebroken zijn. Een andere optie dan kiezen voor een zak tortillachips is natuurlijk om op de old school manier van ‘El nacho’ zelf een tortillawrap in driehoekjes te snijden en met peper en zout een tiental minuten in een oven van 180 graden te schuiven. Het voordeel is dat je dan iets grotere stukjes kan snijden en je nog meer nachogenot hebt.”

Quote Die saus hoeft zeker niet uit een potje te komen. Doe gewoon een blik tomaten in de blender, met een paar gerooster­de paprika’s en wat spicy kruiden erbij en je hebt in geen tijd een lekkere saus. Jelle Beeckman

Stap 2: toppings

Wie nacho’s zegt, zegt toppings. “Pulled pork, vol-au-vent of garnalen: elke topping is mogelijk in een nachoschotel. Wel is het belangrijk om een beetje rekening te houden met een balans van smaken. Combineer iets romigs en iets zuurs met iets van comfortfood om tot de beste nacho’s te komen. Ook een saus die alles aan elkaar bindt, is essentieel. Dat kan tomatensaus zijn, maar evengoed iets zoals pesto of ‘whipped feta’. Die saus hoeft zeker niet zomaar uit een potje te komen. Doe gewoon een blik tomaten in de blender, eventueel met een paar geroosterde paprika’s erbij, voeg wat spicy kruiden toe en je hebt in geen tijd iets veel lekkerder. Ook een klassieke pico de gallo doet het altijd goed bij nacho’s: blokjes tomaat met wat ajuin, koriander, veel citroensap en chili.”

Binnen die toppings heb je ook nog eens de keuze: ga je voor koud of voor warm? “Overdrijf niet met de hoeveelheid warme toppings, omdat die de nacho’s snel wak maken. Voor de nacho’s zelf vind ik het wél lekkerder als ze even in de oven gestaan hebben, zeker in de winter. Zet de schotel 5 minuten in een oven van 180 graden en strooi er eventueel wat kaas over zodat die meteen gesmolten is. Zijn de nachos lauwwarm? Dan is het tijd om alle toppings erover te doen en dan kan het feest beginnen.”

Stap 4: de afwerking

Die nacho’s en toppings serveer je natuurlijk allemaal samen in een schotel, voor extra sfeer, gezelligheid én smeuïgheid. “Kies voor een grote schotel, zodat je voldoende plaats hebt om alle gekozen toppings te serveren. Dat ziet er al veel speelser uit dan gewoon een kommetje nacho’s met drie potjes saus ernaast op tafel zetten. Zorg ook dat er nog wat chips zonder topping aan de buitenkant liggen, zeker als je gebruik maakt van pikante toppings en er bijvoorbeeld kinderen mee eten.“

“Leg je toppings eens in verschillende hoopjes, dat maakt het spannender om te eten: je kan zelf op zoek gaan naar de lekkerste combinaties. Overdrijf ook niet met toppings op de nacho’s zelf, want dan worden de chips snel wak. Vooral gesmolten kaas of kaassaus moet je voldoende doseren om dat te voorkomen. Serveer de rest beter in een potje ernaast. Als je het gevoel krijgt dat je de nachos met een lepel moet eten, ben je té messy bezig. Het mag er niet uitzien als een pak friet met stoverij.”

