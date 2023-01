Vettige vrijdag: frietjes over vanavond? Zo kan je ze de dag erna toch nog lekker krokant opeten

Niets dat meer ‘weekend’ schreeuwt dan het bestellen van een pak friet op vrijdagavond. Maar wat een verspilling als je toch nog wat van die frietjes moet weggooien. Kan je frietjes opnieuw krokant krijgen? En smaken ze dan nog even lekker? Onze journalist zocht drie manieren om erin te slagen én friturist Cindy Sanctorum van De Bosrand in Brugge legt uit hoe je ze opnieuw smaakvol maakt.

We moeten eerlijk zijn vanaf het begin: als je echt de béste frietjes wil, moet je ze onmiddellijk opeten bij de frituur. Dankzij hun à-la-minute bereiding zijn de frietjes heerlijk knapperig en smaakvol. Alles wat je er daarna mee doet, zal de kwaliteit van de frietjes beïnvloeden. Maar wat als je die frietjes niet wil weggooien en ze de dag erna nog wil opeten? Dan heb je drie manieren om ze opnieuw krokant te krijgen.

1. Bak ze opnieuw

Een eerste mogelijkheid is om de frietjes opnieuw te bakken, maar dan in de pan. De Amerikanen noemen deze methode ook wel ‘shallow fry‘. Een techniek om iets opnieuw knapperig te maken. Hoe je dat precies doet? Verhit eerst een laagje olie in de pan. Leg vervolgens de frietjes erin. Laat nu bakken, en haal ze er na enkele minuten uit. Het enige wat je nog moet doen is de frietjes even laten uitlekken op wat keukenpapier.

2. Verwarm ze

Een andere optie is om ze te verwarmen in de oven. Verwarm je oven voor op 230 graden. Leg vervolgens een vel bakpapier op een bakplaat en zet de lege bakplaat een kwartiertje in de warme oven. Haal de hete bakplaat nu uit de oven, en spreid je friet er over uit. Laat de frietjes vervolgens 5 tot 7 minuutjes bakken. Proef of de friet voldoende krokant is en schuif ze eventueel nog een paar minuten extra in de oven.

3. Gebruik je airfryer

Een laatste mogelijkheid is om je frietjes opnieuw in de airfryer te steken. Verwarm je toestel daarvoor eerst voor op 200 graden. Bak je frietjes vervolgens enkele minuten op dezelfde temperatuur. Check regelmatig of ze al krokant zijn.

Quote Als je echt nog graag een smaakexplo­sie in je mond wil, is het daarom beter de frietjes te gebruiken in andere gerechten. Cindy Sanctorum, frituur De Bosrand in Brugge

Je frietjes zijn opnieuw krokant, maar hoe zorg je voor evenveel smaak?

De voorgaande technieken zullen je frietjes krokant maken, maar de smaak zal er niet beter door worden. Als je echt nog graag een smaakexplosie in je mond wil, is het daarom beter de frietjes te gebruiken in andere gerechten. “Er zijn verschillende opties”, zegt Cindy Sanctorum, uitbaatster van frituur De Bosrand in Brugge. “Een voorbeeld is om je frietjes in de oven op te warmen, en er gemalen kaas over te strooien. Als de kaas is gesmolten, voeg je er wat avocado en tomaten aan toe. Zo maak je een soort taco.”

“Daarnaast kan je er ook een lekker belegd broodje mee maken. Bak de frietjes in de pan, en stop ze tussen een stokbrood. Voeg er daarna wat kip, gehakt of pulled pork aan toe. Werk af met wat saus, en zo krijg je een mitraillette. Een andere optie is om er een soort pannenkoek van te maken. Verwarm de frietjes in een pan met wat boter, en doe er wat bloem over. Voeg vervolgens wat geraspte worteltjes, courgette of paprika’s toe. Nu nog een eitje erbij, en je krijgt een deluxe pannenkoek.” Smakelijk!

