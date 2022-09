Verse Zeeuwse oesters uit de Oosterschelde zijn opnieuw op de markt

“Gebruik zout maar gewoon om je eten op smaak te brengen”: Tante Kaat legt uit wat wél werkt tegen rodewijn­vlek­ken

Een onstabiele tafel op het terras, een licht stootje ertegen en je glas ligt om... Resultaat: je broek, overhemd of kleedje vormt het eindstation voor je rode wijn. Of tijdens een barbecue wat zotjes doen met de vrienden terwijl je een glas rode wijn vasthoudt? De vlekken bederven meteen de pret van het moment. Hoe krijg je die rodewijnvlekken verwijderd? “Snel handelen is de boodschap”, geeft Tante Kaat aan.

