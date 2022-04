Verse vogelnestjes

"Zelfs een korrel zout kan voldoende zijn om je pan te beschadi­gen”: 10 experten over hoe je het meeste uit je keuken haalt

Ben je het beu dat je mes zo bot snijdt of heb je het gevoel dat je pan zijn beste tijd heeft gehad? “De vaatwasser kan een goede antikleefpan verpesten", klinkt het bij sterrenchef Thijs Vervloet over de mogelijke oorzaak van dat laatste probleem. Om dit type keukenproblemen te voorkomen, verzamelen 10 experts hun beste tips om de hele keuken, van de kruidenkast tot de microgolfoven, aan te pakken tijdens een grondige lenteschoonmaak. Zo gidsen we jou naar een kookproof én propere keuken.

